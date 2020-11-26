شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة ترامب تمنح "تيك توك" مهلة حتى 4 ديسمبر لبيع التطبيق أو حجبه نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت إدارة ترامب شركة ByteDance الأم لـ TikTok يوم الأربعاء مهلة جديدة لمدة سبعة أيام لبيع التطبيق أو حجبه نهائيا بالولايات المتحدة، وفقًا لإيداع المحكمة.

وكانت الإدارة قد منحت ByteDance فى السابق تمديدًا لمدة 15 يومًا للأمر الصادر فى أغسطس، والذى كان من المقرر أن ينتهى يوم الجمعة، والذى أصدره الرئيس دونالد ترامب فى 14 أغسطس لـ ByteDance بسحب التطبيق فى غضون 90 يومًا.

الموعد النهائى الجديد هو 4 ديسمبر، كما قالت TikTok فى الإيداع، فتحت ضغط من الحكومة الأمريكية، تجرى ByteDance محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع Walmart Inc و Oracle Corp لتحويل أصول TikTok الأمريكية إلى كيان جديد، ورفض TikTok التعليق بعد الإيداع.

وقدمت شركة ByteDance اقتراحًا جديدًا يهدف إلى معالجة مخاوف الحكومة الأمريكية، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر ورفض ذكر تفاصيل هذا الاقتراح، بينما قال ممثل وزارة الخزانة الأمريكية إن التمديد مُنح لمراجعة "التقديم" الذى تم استلامه مؤخرًا.

قدمت ByteDance الاقتراح بعد الإفصاح فى 10 نوفمبر عن أنها قدمت أربعة مقترحات سابقة بما فى ذلك واحد فى نوفمبر سعى إلى معالجة مخاوف الولايات المتحدة من خلال "إنشاء كيان جديد مملوك بالكامل لشركة Oracle و Walmart والمستثمرين الأمريكيين الحاليين فى ByteDance، مسؤول عن معالجة بيانات مستخدم TikTok الأمريكية وتعديل المحتوى ".

وقد حظرت المحاكم الفيدرالية قيود منفصلة فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على TikTok، بما فى ذلك قيود المعاملات التى قالت TikTok إنها يمكن أن تحظر بشكل فعال استخدام التطبيق فى الولايات المتحدة.

كما تم حظر الحجب الذى فرضته وزارة التجارة على أبل وجوجل لمنع المستخدمين الجدد فى الولايات المتحدة من تحميل TikTok ،والتى كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فى 27 سبتمبر.