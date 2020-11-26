تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Redmi Watch الذكية بسعر 45 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Redmi في الحدث الذي أقيم اليوم عن ساعتها الذكية Redmi Watch التي تتميز بحجم شاشة 1.4 إنش، وتنطلق بسعر 45 دولار.

تتميز ساعة Redmi Watch الذكية بتصميم مستطيل مع شاشة ملونة مميزة بحجم 1.4 إنش ودقة عرض 320 في 320 بيكسل، مع طبقة من زجاج منحني 2.5D، كما تتوفر الساعة بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً الأبيض، مع سوارة من السيلكون تتواقق مع لون الساعة الذكية، كما تتوفر سوارات الساعة أيضاً بألوان الوردي والأخضر.

كما تنطلق ساعة Redmi Watch الذكية بأكثر من 120 من أوجه الساعة في تطبيق Mi Fit، أيضاً تتضمن الساعة الذكية مجموعة من الأنماط الرئيسية للأنشطة الرياضية.

أيضاً يمكن لساعة Redmi Watch الذكية أن تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0 BLE، وتقنية NFC، كما تتميز بتصميم مقاوم للماء حتى عمق 50 متر، ويصل وزن الساعة الذكية إلى 35 جرام.

يمكن لساعة Redmi Watch الذكية أن تستمر بعمر شحن إلى 7 أيام، أو 12 يوم مع تشغيل نمط توفير الطاقة، كما يستغرق شحن الساعة الذكية بشكل كامل ساعتين.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Redmi Watch الذكية بسعر 45 دولار، على أن تتوفر في السوق الصيني بدءاً من الأول من شهر ديسمبر المقبل.

المصدر

اعلان





