تكنولوجيا: شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 9 في السوق الصيني بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 اليوم في السوق الصيني والتي تنطلق اليوم ببعض التغييرات في مواصفات الهواتف، مع دعم معدل تحديث 120 Hz، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

قدمت شاومي في السوق الصيني اليوم كلاً من هواتف Redmi Note 9 Pro 5G، وRedmi Note 9 5G وأيضاً Redmi Note 9 4G، حيث تنطلق هذه الإصدارات للبيع في السوق الصيني بدءاً من الأول من ديسمبر بمجموعة جديدة من المميزات.

هاتف Redmi Note 9 Pro 5G

ينطلق هاتف Redmi Note 9 Pro 5G اليوم برقاقة معالج Snapdragon 750G، وشريحة مودم X52 لدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين في UFS 2.2 والتي تتميز بآداء مضاعف عن سعة UFS 2.1 وفقاً لتصريحات شاومي.

كما يأتي الهاتف بحجم 6.67 إنش في الشاشة المميزة بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة التبديل بين 6 من الإختيارات في معدل التحديث والذي يبدأ من 30Hz وصولاً إلى أعلى معدل تحديث 120Hz، أيضاً تتميز الشاشة بدعم سرعة لمس 240Hz، كما يدعم الهاتف طبقة من زجاج Gorilla Glass 5 في الجهة الأمامية والخلفية.

أيضاً تقدم شاومي ترقية في إعدادات الكاميرة الخلفية في Redmi Note 9 Pro 5G التي تتضمن مستشعر ISOCELL HM2 بحجم 1/1.52، والذي يأتي بدقة 108 ميجا بيكسل، ويدعم دمج 9 بيكسل في نقطة واحدة.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة Dual Native ISO، مع نمط ليلي جديد للتصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة أو في الظلام، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

هاتف Redmi Note 9 Pro 5G يأتي بقدرة بطارية 4820 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W حيث يدعم شحن البطارية بشكل كامل خلال 58 دقيقة.

أيضاً يدعم الهاتف إتصال ثابت بشبكات Wi-Fi، و5G وأيضاً البلوتوث بفضل 11 من الهوائيات، كما يدعم الهاتف تقنية NFC، و IR blaster، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Note 9 Pro 5G بسعر يبدأ من 205 يورو.

هاتف Redmi Note 9 5G

تقدم شاومي هاتف Redmi Note 9 5G برقاقة معالج MediaTek Dimensity 800U، كما ينطلق الهاتف بسعة تخزين UFS 2.2، وشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة معايير TUV لخفض إنبعاثات الضوء الأزرق، ويدعم الهاتف طبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية لهاتف Redmi Note 9 5G بدقة 48 ميجا بيكسل، مع تقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر،ويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية،.

كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Redmi Note 9 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 18W، بينما يتضمن محتوى الصندوق شاحن 22.5W، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، مع مكبرات صوتية ستريو، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Note 9 5G بسعر يبدأ من 166 يورو.

هاتف Redmi Note 9 4G

ينطلق هاتف Redmi Note 9 4G برقاقة معالج Snapdragon 662 مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.2، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع وزن أقل من 200 جرام، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.53 إنشن وجودة عرض 1080 بيكسل بلس، وتدعم سرعة لمس 120Hz، ومعدل تحديث 60Hz كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، ويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ويضم مستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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