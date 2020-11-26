تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم أجهزة iPad Pro للعام 2021 بتقنية 5G mmWave

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لدعم الجيل القادم من أجهزة iPad Pro بمميزات جديدة، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن أن أجهزة iPad Pro 2021 تأتي بشاشات mini-LED، بينما أشارت التسريبات الجديدة اليوم إلى أن أعلى إصدارات ابل من أجهزة iPad Pro سيدعم هوائيات mmWave في تقنية 5G.

بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في الإستعداد للجيل القادم من أجهزة iPad Pro، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بترقية في المواصفات عن إصدارات هذا العام.

كانت شركة ابل قد أطلقت إصدارات هذا العام من أجهزة iPad Pro بماسح LiDAR للمرة الأولى في الأجهزة، بينما يأتي التغيير الأكبر في إصدارات هذا العام في شاشة mini-LED التي تقدم للمرة الأولى أيضاً في إصدارات 2021.

أيضاً إلى جانب التغيير الجديد في شاشة iPad Pro 2021 تدعم ابل أعلى إصدارات السلسلة بميزة الإتصال بشبكات mmWave في تقنية 5G.

وتشير التوقعات إلى أن شركة ابل ستحقق الإستفادة من تقنية mmWave AiP المطورة من الشركة للجيل القادم من هواتف الأيفون، ومن المتوقع أن تدعم هذه التقنية أجهزة iPad المميزة أيضاً، كما تدعم هوائيات mmWave أجهزة iPad Pro 2021 بميزة الإتصال بسرعات فائقة بشبكات 5G.

يذكر أن التقارير التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم لأجهزة ‌iPad المميزة بشاشات mini-LED في النصف الأول من 2021، أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل في 2021 عدد 7 من الأجهزة الجديدة المميزة بشاشات mini-LED.

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