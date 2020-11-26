آبل ترفض دفع 500 مليون دولار أمريكي لشركة VirnetX كتعويض على إنتهاك براءات الإختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، صادفنا العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة ببراءات الإختراع، حيث تقوم الشركة التي تمتلك براءة اختراع مشابهة لتقنية أو منتج تستخدمه شركة أخرى بمقاضاة هذه الشركة بسبب الانتهاك المزعوم لبراءات الاختراع. الهدف هو محاولة الضغط على هذه الشركات لتسوية الأمر بسرعة بدلاً من خوض معركة قضائية طويلة الأمد.

واحدة من أبرز الدعاوى القضائية التي رأيناها في السنوات الأخيرة هي تلك القضية بين Apple و VirnetX، والتي تقول فيها هذه الأخيرة أن شركة Apple قد انتهكت براءة اختراعها. تم رفع هذه الدعوى في البداية في العام 2014، ومؤخراً، “فازت” شركة VirnetX من خلال صدور حكم من المحكمة يقضي بأن تدفع شركة Apple مبلغ ضخم قدره 502.8 مليون دولار كتعويض.

ما لا يثير الدهشة هو أن شركة Apple ليست سعيدة جدًا بشأن ذلك، وبينما تمتلك الشركة احتياطي ضخم من الأموال، فإن هذا لا يعني أنها ستكون على استعداد للتخلي عن جزء من تلك الأموال لشركة أخرى. لدرجة أنه وفقًا لتقرير من Law360، فيبدوا أن شركة آبل تحث الآن قاضيًا فيدراليًا في تكساس على إلغاء الحكم السابق، أو الأمر بمحاكمة جديدة. تقول الشركة أنه لا يمكن أن تمنح أي هيئة محلفين معقولة مثل هذه التعويضات ” الضخمة ” لشركة VirnetX.

لسنا متأكدين مما إذا كان القاضي سيوافق على طلب آبل، ولكن كما قلنا، نصف مليار دولار هو مقدار ضخم من المال، حتى بالنسبة لشركة غنية مثل آبل، ولا يمكننا القول أننا متفاجئون بحقيقة أن الشركة تبحث عن جميع أنواع الطرق لإلغاء الحكم أو إستبداله.