تكنولوجيا: Huami تحدد الأول من ديسمبر للإعلان الرسمي عن ساعة Amazfit GTS 2 mini الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Huami إعلان تشويقي على Weibo اليوم كشفت من خلاله عن موعد الحدث القادم الذي ينطلق في الأول من ديسمبر للإعلان الرسمي عن ساعة Amazfit GTS 2 mini الذكية.

تستعد شركة Huami لكشف النقاب عن إصدار جديد من الساعات الذكية، حيث تقدم ساعة Amazfit GTS 2 mini في بداية الشهر المقبل بتصميم أصغر من الإصدار الرئيسي Amazfit GTS 2.

أيضاً أوضح الإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة اليوم على Weibo، أن ساعة Amazfit GTS 2 mini الذكية ستتميز بحجم اصغر في الشاشة، مع تصميم أخف، كما تتميز أيضاً بتصميم أنحف من الإصدار الرئيسي الذي أطلق في سبتمبر الماضي.

ولقد إعتمدت شركة Huami اثنان من الساعات الذكية في بداية هذا الشهر في FCC، حيث كشفت قاعدة بيانات FCC عن ساعات Amazfit GTS 2e، وGTR 2e، التي أشير إلى أنها إصدارات مميزة بتكلفة أقل من الإصدارات الرئيسية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Huami في الإعلان المرتقب خلال أيام.

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