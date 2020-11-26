جوجل تجبرك على تثبيت تطبيق Google Pay الجديد

دبي - يزن راشد - قالت شركة جوجل: لن يتمكن المستخدمون بدءًا من العام المقبل من إرسال الأموال أو استلامها ما لم يتم استخدام تطبيق Google Pay الجديد.

وأكدت الشركة أن تطبيق Google Pay القديم لنظامي أندرويد و iOS والموقع الإلكتروني سيفقدان العديد من ميزات الدفع في في شهر يناير.

ويفقد موقع الخدمة عبر الويب القدرة على إرسال المدفوعات واستلامها، كما تفرض جوجل أيضًا رسومًا محددة عند تحويل الأموال من Google Pay باستخدام بطاقة الخصم.

ولم تكن الخدمة تفرض رسومًا سابقًا عند تحويل الأموال إلى حساب مصرفي أو بطاقة خصم، لكن هناك الآن رسوم بنسبة 1.5 في المئة على أي تحويل يتم باستخدام بطاقة الخصم.

ولا ينطبق الأمر نفسه على الحساب المصرفي المرتبط، وذلك بالرغم من أن تحويل الأموال بهذه الطريقة يستغرق ما بين يوم وثلاثة أيام.

وهناك رسالة توضح تصريحات جوجل ضمن صفحة دعم Google Pay عبر موقع الخدمة الإلكتروني:

وتقول الرسالة: لا يمكنك بدءًا من شهر يناير 2021 إرسال الأموال أو استلامها أو المطالبة بها أو طلبها أو سحبها أو البحث عن المعاملات السابقة التي قمت فيها بإرسال الأموال أو تلقيها باستخدام تطبيق الخدمة القديم.

كما لا يمكنك إرسال أو طلب أو استلام أو سحب الأموال عبر Google Pay أو إرسال أو استلام الأموال للمدفوعات التجارية.

ويؤدي ذلك إلى إجبار أولئك الذين اعتمدوا سابقًا على الموقع الإلكتروني للخدمة على تثبيت التطبيق الجديد واستخدامه بدلاً من ذلك.

وإذا كنت ترغب في تلقي أموال أو طلب أموال، فتحتاج إلى تنزيل التطبيق الجديد، بحيث يسمح لك التطبيق الجديد بإرسال الأموال واستلامها من العائلة والأصدقاء، وإجراء المدفوعات بدون تلامس، وتقسيم الفواتير، وإجراء مدفوعات جماعية.

وستتمكن أيضًا من طلب الطعام من المطاعم المحلية وملء خزان الوقود في سيارتك والدفع مقابل وقوف السيارات في المواقع المشاركة.

ويربط تطبيق الخدمة الجديد حساباتك المصرفية وبطاقاتك ومصادر بيانات المعاملات الأخرى، ويشمل ذلك الفواتير التي تلقيتها عبر خدمة جيميل وصور الإيصالات التي التقطتها.

وتحتاج إلى أن يكون لديك حساب في جوجل للاستفادة من الميزات التي يوفرها تطبيق Google Pay الجديد.

وكانت الشركة قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن بعض التغييرات في تطبيق Google Pay، مثل: واجهة جديدة ومسح تلقائي للإيصالات.

ومن المقرر أن تتوسع الخدمة الجديدة أكثر في العام المقبل، حيث تخطط جوجل للدخول في شراكة مع البنوك لتقديم الحسابات الجارية وحسابات التوفير ضمن Google Pay.