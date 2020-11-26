«قد نشهد الـ 4 فصول في يوم واحد»..الأرصاد تحذر للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن نهاية فصل الخريف تتسم بالتقلبات الحادة والسريعة، مُشيرة إلى أننا قد نشهد أربعة فصول في يوم واحد.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة " المذاع عبر "إكسترا نيوز " أن تعرض البلاد لمنخفض جوي على البحر المتوسط، ومنخفض آخر في طبقات الجو العليا، أدى إلى حالة شديدة من عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن العديد من المحافظات شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية وخاصة في السواحل الشمالية، موضحة أن الأمطار تراوحت من متوسطة إلى غزيرة على شرق القاهرة اليوم.

وطالبت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين عدم التحرك على الطرق بالمحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، فضلًا عن الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، وعدم ركن السيارات أسفل اللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة.