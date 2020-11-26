شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث جوجل يحصل على هذه المزايا الجديدة .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل في إطار جهودها لتحسين الخيارات في محرك البحث الخاص بها ، عن بعض المزايا الجديدة، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google، حيث كانت إحدى مزايا البحث الجديدة هى دمج استعلامي بحث ثم عرض نتيجة أكثر صلة، فعلى سبيل المثال، إذا بحث المستخدم عن كلمة "ديك رومي" أو أي كلمة أخرى ذات صلة بالديك الرومي ثم بحث عن كلمة "نحت"، فإن خوارزمية البحث الجديدة ستربط بينهما ثم تقدم لك خيار بحث جديدًا هو "نحت الديك الرومي" ، وبالتالي يتم دمج الاستفسارين لتكوين طلب جديد، وقد صنفت جوجل خيارات البحث هذه على أنها "مقترحة بناءً على نشاطك الأخير".

أما الميزة الأخرى فهي إظهار نتائج البحث ذات الصلة وأكثر تشابهًا مع استعلام البحث، فعلى سبيل المثال، في حالة محاولة اكتشاف فيلم مثالى مناسبة للعائلة لمشاهدته، ستعرض جوجل قائمة من الأفلام المماثلة للمساعدة في اتخاذ قرار بشكل أسرع، وقد تزيد جوجل أيضًا قسم "يسأل الأشخاص أيضًا" بمزيد من الأسئلة بناءً على عمليات البحث ذات الصلة.

طرحت جوجل سابقًا ميزات الذكاء الاصطناعى AI جديدة للمساعدة في تحسين البحث بشكل أكبر، وتم تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحسين التعرف على التهجئة، والتعرف على الممرات، وفهم الموضوعات الفرعية لموضوعات معينة ، وفهم اللحظات الرئيسية في الفيديو.

كما أضاف محرك البحث العملاق خوارزمية تهجئة جديدة لتحسين فهم محرك البحث للكلمات التي بها أخطاء إملائية وبالتالي تقليل الأخطاء، ووفقًا لـ جوجل، تستخدم خوارزمية التهجئة "شبكة عصبية عميقة" لتحسين التعرف على التهجئات الخاطئة وأيضًا العثور على النتائج الصحيحة في غضون 3 مللي ثانية.

ويدعي عملاق البرمجيات الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له أن التحديث الإملائي الجديد للذكاء الاصطناعي "يُحدث تحسناً أكبر في التهجئة أكثر من جميع التحسينات التي أجريناها على مدى السنوات الخمس الماضية."