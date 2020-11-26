شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "بروجريس" الروسية قد تسجل رقما قياسيا للعمل فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر فى مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروجريس إم إس-14" قد تسجل رقما قياسيا جديدا يتعلق بمدة بقائها فى الفضاء، وتبعا للمصادر فإن "هذه المركبة التى أطلقت نحو المحطة الفضائية الدولية فى 25 أبريل الفائت من المفترض أن تبقى ملتحمة بالمحطة حتى أوائل مايو 2021، أى أن مدة بقائها هناك ستصل إلى 370 يوما".

ووفقا لموقع RT، بهذه المدة ستكون المركبة قد حققت رقما قياسيا جديدا، وكسرت الرقم القياسى الذى سجلته مركبة "بروجريس إم-17" عامى 1993-1994، والتى بقيت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية 337 يوما.

ولم تذكر مؤسسة روس كوسموس" الروسية هدفها من بقاء هذه المركبة المذكورة ملتحمة بالمحطة الفضائية كل هذه المدة، لكنها أشارت من قبل بأنها ستجرى تجارب على مركبات "سويوز" لإطالة مدة التحام هذه المركبات بالمحطة إلى ما يزيد عن 220 يوما.

وكانت "بروجريس إم إس-14" قد حملت معها إلى المحطة الفضائية أكثر من طنين من البضائع والمعدات التى شملت أدوية وطعاما ومستلزمات صحية لطواقم المحطة، إضافة إلى مواد ومعدات لإجراء التجارب العلمية.