مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip3

تستعد شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للكشف عن هاتفها الجديد Galaxy Z Flip3 الصدفي القابل للطي في الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك وفقاً لتقارير مسربة، كشفت بعض مواصفات هذا الإصدار.

وكانت سامسونج قد قدمت مؤخراً كلاً من هاتفيّ Galaxy Z Flip و Z Flip 5G، ومن جديد يستعد العملاق الكوري الجنوبي لإطلاق إصدار جديد من السلسلة العام المقبل.

وكشف حساب ”IceUniverse“ الشهير على ”تويتر“، إن ”هاتف Galaxy Z Flip3 ينطلق العام المقبل بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra“.

وأشار الحساب إلى أن سامسونج ستقدم هاتف ”Galaxy Z Flip3“ بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق.

وبحسب التسريبات، فإنه من المتوقع أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، وأن سامسونج ستكشف رسمياً عن هذا الإصدار في مارس 2021.

يشار إلى أن سامسونج أصدرت رسمياً في يوليو 2020، هاتفها الذكي ”Galaxy Z Flip“ القابل للطي، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس مع بعض التغييرات على الطراز الأصلي.