تسريبات جديدة تكشف موعد طرح هاتف Galaxy Z Flip3

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت تقارير مسربة أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy Z Flip3 الصدفي القابل للطي في الربع الأول من العام المقبل.

وخلال الفترة الماضية قدمت سامسونغ كلا من هاتفي Galaxy Z Flip و Z Flip 5G، ومن جديد يستعد العملاق الكوري الجنوبي لإطلاق إصدار جديد من السلسلة العام المقبل.

وكشف الخبير التقني ومسرب البيانات الشهير صاحب حساب ”IceUniverse“ على من ”تويتر“، أن ”هاتف Galaxy Z Flip3 ينطلق العام المقبل بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra“.

وأشار إلى أن سامسونغ ستقدم هاتف ”Galaxy Z Flip3“ بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق.

ومن المتوقع أيضا وفقا للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، وأن سامسونغ ستكشف رسميا عن هذا الإصدار في آذار/مارس 2021.

يذكر أن سامسونغ، أصدرت رسميا في تموز/يوليو 2020، هاتفها الذكي ”Galaxy Z Flip“ القابل للطي، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس مع بعض التغييرات على الطراز الأصلي.