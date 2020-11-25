تكنولوجيا: أول الصور المسربة التي تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف هواوي P50 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن أول الصور التي توضح تصميم هاتف هواوي المرتقب P50 PRO حيث تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم دائري.

بدأت شركة هواوي في الإستعداد لإطلاق الجيل الجديد من هواتف P50، واليوم تكشف التسريبات عن أول الصور التي توضح تصميم هاتف P50 PRO.

ويظهر هاتف P50 PRO في الصور ثلاثية الأبعاد بكاميرة بتصميم دائري مع قطع في أحد الجوانب، كما تتضمن وحدة الكاميرة إعدادات رباعية.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط هواوي لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف P50 في حدث يعقد في النصف الأول من 2021، كما تشير التسريبات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بمعالج Kirin 9000.

أيضاً أكد تقرير أخر على أن شاشات P50 ستورد عبر كلاً من سامسونج وLG حيث بدأت هذه الشركات في الإستعداد لعملية الإنتاج الضخم.

يذكر أن بعض التقارير التي نشرت حتى الآن أكدت على أن هواوي تقدم لسلسلة هواتف P50 رقاقة معالج Kirin 9000 رغم القيود الأمريكية التي فرضت على تطوير معالجات الشركة، حيث تؤكد التقارير على أن هواوي حرصت بالفعل على تخزين ملايين الوحدات من رقاقة معالج Kirin 9000 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر لدعم هواتف P50 التي تنطلق رسمياً العام المقبل.

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