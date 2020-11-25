تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن Chromebook 4 و Chromebook 4 Plus في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن أجهزة Chromebook 4 و Chromebook 4 Plus في سوق المملكة المتحدة، التي تنطلق بعمر أطول للبطارية وسعر يبدأ من 300 جنيه إسترليني.

انطلقت الإصدارات الجديدة من أجهزة Chromebook من سامسونج لدعم المستخدمين في العمل والأغراض التعليمية مع تصميم خفيف بتجربة سهلة في التنقل.

جهاز سامسونج Chromebook 4

يتميز جهاز Chromebook 4 بحجم 11.6 إنش في الشاشة وجودة عرض HD أو 1366 في 768 بيكسل، كما يأتي بوزن 1.18 كجم، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 39 Wh.

أيضاً يدعم الجهاز منفذ USB-C للشحن، كما يدعم المنفذ إتصال شاشة بدقة 4K خارجية، أيضاً يضم الجهاز USB-A 3.0 فقط، كما يتضمن الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، ويأتي الجهاز بفتحة لقارئ بطاقة microSD.

ويدعم الجهاز الإتصال بشبكات Wi-Fi 5، كما يأتي الجهاز بكاميرة webcam بدقة 720 بيكسل، أيضاً يتضمن ميكروفون، و2 من المكبرات صوتية ستريو بقدرة 1.5W، كما يدعم الجهاز التنشيط بالأوامر الصوتية بعبارة “Hey, Google” بدعم من مساعد جوجل الرقمي.

كما يتميز جهاز Chromebook 4 برقاقة معالج Intel Celeron N4000 بسرعة رئيسية 1.1 GHz، ويصل إلى سرعة 2.6 GHz، أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت في eMMC، وينطلق الجهاز بسعر يبدأ من 300 جنيه إسترليني.

جهاز سامسونج Chromebook 4 PLus

يتميز جهاز Chromebook 4 Plus بحجم شاشة 15.6 إنش وجودة عرض FHD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، ويصل وزن الجهاز إلى 1.69 كجم، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 39 Wh.

كما يتضمن جهاز Chromebook 4 Plus منفذ USB-C للشحن، كما يدعم المنفذ إتصال شاشة بدقة 4K خارجية، أيضاً يضم الجهاز USB-A 3.0، كما يتضمن الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، ويأتي الجهاز بفتحة لقارئ بطاقة microSD.

ويدعم الجهاز الإتصال بشبكات Wi-Fi 5، كما يأتي الجهاز بكاميرة webcam بدقة 720 بيكسل، أيضاً يتضمن ميكروفون، و2 من المكبرات صوتية ستريو بقدرة 1.5W، كما يدعم الجهاز التنشيط بالأوامر الصوتية بعبارة “Hey, Google” بدعم مساعد جوجل الرقمي.

أيضاً يتميز جهاز Chromebook 4 Plus برقاقة معالج Intel Celeron N4000 بسرعة رئيسية 1.1 GHz، وسرعة 2.6 GHz مع دعم، أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في eMMC، وينطلق الجهاز بسعر يبدأ من 350 جنيه إسترليني.

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