تكنولوجيا: سامسونج تقدم الإصدار القادم من هاتف Galaxy Z Flip بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج تستعد للإعلان عن Galaxy Z Flip3 الصدفي القابل للطي في الربع الثاني من عام 2021، ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض من مواصفات هذا الإصدار.

قدمت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية كلاً من هاتفي Galaxy Z Flip و Z Flip 5G، ومن جديد تستعد سامسونج لإطلاق إصدار جديد من السلسلة العام المقبل.

ولقد أكد أحدث التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe على أن هاتف Galaxy Z Flip3 ينطلق العام المقبل بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120Hz ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.

كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تكشف رسمياً عن هذا الإصدار في مارس 2021.

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