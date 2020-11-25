تكنولوجيا: ابل تستعد لدعم أجهزة الحاسب المكتبي MAC بمعالج APPLE M2 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت على Weibo على أن ابل تستعد لدعم أجهزة الحاسب المكتبي MAC بالإصدار القادم من رقاقة معالج M2.

أطلقت ابل خلال الفترة الماضية الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook التي تأتي بمعالج الشركة الأول M1، ولقد شملت هذه الإصدارات كلاً من أجهزة MacBook Air و MacBook Pro وأيضاً Mac mini، ولقد حصلت الأجهزة بالفعل على مراجعات إيجابية تؤكد على كفاءة المعالج الجديد في الآداء وإستهلاك الطاقة.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستتجه للتوقف عن إستخدام معالجات إنتل بشكل تدريجي في أجهزة الشركة خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تتوقف في البداية عن إستخدام معالجات إنتل في أجهزة الحاسب المحمول MacBook.

ولقد جاءت تفاصيل جديدة عبر صفحة @Mobilechipmaster على Weibo لتؤكد على أن ابل بدأت بالفعل في إعداد الجيل الثاني من معالجات الشركة الذي ينطلق بعنوان Apple M2 SoC أو M1X، على أن تنطلق رسمياً في النصف الثاني من العام المقبل، كما تعرف الرقاقة الآن برمز “Jade”، ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التقرير أن تدعم أجهزة Mac القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم من معالجات ابل سيأتي بالجيل الثاني من عملية تصنيع TSMC بدقة 5 نانومتر، حيث تبدأ TSMC في الإنتاج الضخم لهذه الشرائح العام المقبل، كما تتحول ابل بشكل كامل إلى إستخدام معالجات الشركة الخاصة خلال عامين.

المصدر

اعلان





