وأظهرت البيانات، أن مستخدمي "أندرويد" شكلوا 16 بالمئة من العملاء الذين اشتركوا في تأمين إحدى الشركات، مقابل 10 بالمئة فقط لمستخدمي أجهزة "أبل".
وشملت البيانات فترة 18 شهرا امتدت حتى يونيو 2020، من خلال ما رصدته شركة التأمين "إنشورنس تو غو" البريطانية.
وأوردت الدراسة أن هواتف "آيفون" أكثر عرضة للسرقة والفقدان مقارنة بأجهزة "أندرويد".
وبحسب المصدر، فإن 12 بالمئة من الطلبات التي تقدم بها مستخدمو "آيفون" إلى شركة التأمين كانت بسبب السرقة، مقابل 5 بالمئة في حالة "أندرويد".
كما كانت 4 بالمئة من طلبات التعويض إلى شركة التأمين سببها العطل التقني من قبل مستخدمي "آيفون"، بينما ناهزت النسبة 2 بالمئة فقط في حالة "أندرويد".
لكن هواتف "آيفون" تفوقت بشكل كبير على "أندرويد"، من ناحية التعرض للضرر الطارئ أو المفاجئ.
وتمت الإشارة إلى العطل الطارئ في 66 بالمئة من الطلبات التي قدمها مستخدمو "آيفون"، بينما وصلت النسبة إلى 80 بالمئة في بلاغات مستخدمي "أندرويد".
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الهواتف الأكثر عرضة للسرقة... دراسة صادمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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