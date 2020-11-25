شاومي تكشف النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Poco M3

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية الثلاثاء، النقاب عن هاتفها الذكي Poco M3، والذي يجمع مزيجًا من الخصائص التقنية الحديثة والسعر، إذ قد يمنحه ذلك فرصة قوية ليصبح من أكثر الهواتف الذكية مبيعًا في نهاية عام 2020، بحسب موقع ”جسمارينا“.

الهاتف مزود بشاشة مقاس 6.53 بوصة بدقة Full HD + بدقة 2340 × 1080 بكسل، ويوفر زجاج Corning Gorilla Glass 3 الحماية من التلف والتعرض للمواقف الصعبة، وتم تزويد الكاميرا الأمامية بمستشعر 8 ميجابكسل في فتحة صغيرة بالشاشة.

يوجد في الخلف كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيس يبلغ 48 ميجابكسل (f / 1.79)، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل مع فتحة قصوى تبلغ f / 2.4.

يحتوي الهاتف الذكي على معالج كوالكوم Snapdragon 662، بتردد يصل إلى 2.0 جيجا هرتز، ومسرع رسومات Adreno 610 ومودم Snapdragon X11 LTE الخلوي، وتقترن الشريحة بذاكرة عشوائية LPDDR4x، تبلغ 4 جيجابايت.

كما يضم الهاتف ميزات أخرى مثل ماسح بصمات أصابع جانبي، وفتحة microSD، بمنفذ إطلاق الأشعة تحت الحمراء، FM، ومكبرات صوت ستيريو، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، ووحدة بلوتوث لاسلكي إضافة إلى واي فاي، ومنفذ USB من النوع C.

يعمل الهاتف الذكي ببطارية 6000 مللي أمبير مع دعم شحن 18 واط، ونظام تشغيل أندرويد 10 إلى جانب واجهة المستخدم MIUI 12 الخاصة بـ شاومي كميزة إضافية، وسيتوفر Poco M3 في إصدارات 64 جيجابايت و128 جيجابايت من سعة التخزين الثابتة، كما سيبلغ سعره نحو 130 و 150 دولارًا على التوالي.