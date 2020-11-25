علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع الإصدار الثابت من تحديث MUI 11

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي قائمة بالهواتف المقرر تحديثها بالإصدار الثابت من MUI 11، حيث توضح القائمة جدول هواوي الزمني لدفع التحديث.

كانت شركة هواوي قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث EMUI 11 خلال شهر سبتمبر الماضي، واليوم تكشف العملاق الصيني عن جدولها الزمني لدفع الإصدار الثابت لهواتفها الذكية.

تحديث EMUI 11   غرب أوروبا شمال شرق أوروبا الهند  آسيا الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا أمريكا اللاتينية اليابان
P40 Pro Plus ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021
P40 Pro ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021 يناير 2021
P40 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021
Mate 30 Pro ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021
Mate Xs يناير 2021 يناير 2021 يناير 2021 يناير 2021 يناير 2021
nova 7 يناير 2021يناير 2021
P30 Pro الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
P30 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
Mate 20 X 5G الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
Mate 20 X الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
Mate 20 RS الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
Mate 20 Pro الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
Mate 20 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
nova 5T الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
MatePad Pro 5G الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
MatePad Pro الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021
MediaPad M6 10.8 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021

ولقد أطلقت هواوي تحديث EMUI 11 بمجموعة جديدة من المميزات تشمل تجربة أفضل في تعدد المهام وتقسيم الشاشة، مع شاشة always-on التي تتميز برسوم متحركة من بين مميزات أخرى، ولقد دفعت هواوي الإصدار التجريبي من التحديث لبعض من إصدارات الشركة بالفعل خلال الفترة الماضية قبل إطلاق الإصدار الثابت.

يذكر أن الهواتف المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 ستكون مؤهلة للتحديث لاحقاً إلى نظام HarmonyOS 2.0، أيضاً من المتوقع أن تتوقف هواوي عن إطلاق EMUI 12 في حالة إستبدال نظام الأندوريد خلال الفترة القادمة.

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