تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع الإصدار الثابت من تحديث MUI 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي قائمة بالهواتف المقرر تحديثها بالإصدار الثابت من MUI 11، حيث توضح القائمة جدول هواوي الزمني لدفع التحديث.
كانت شركة هواوي قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث EMUI 11 خلال شهر سبتمبر الماضي، واليوم تكشف العملاق الصيني عن جدولها الزمني لدفع الإصدار الثابت لهواتفها الذكية.
|تحديث EMUI 11
|غرب أوروبا
|شمال شرق أوروبا
|الهند
|آسيا
|الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا
|أمريكا اللاتينية
|اليابان
|P40 Pro Plus
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|يناير 2021
|P40 Pro
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|يناير 2021
|يناير 2021
|P40
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|يناير 2021
|Mate 30 Pro
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|ديسمبر 2020
|يناير 2021
|Mate Xs
|يناير 2021
|يناير 2021
|يناير 2021
|يناير 2021
|يناير 2021
|nova 7
|يناير 2021يناير 2021
|P30 Pro
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|P30
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|Mate 20 X 5G
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|Mate 20 X
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|Mate 20 RS
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|Mate 20 Pro
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|Mate 20
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|nova 5T
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|MatePad Pro 5G
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|MatePad Pro
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|MediaPad M6 10.8
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
|الربع الأول من 2021
ولقد أطلقت هواوي تحديث EMUI 11 بمجموعة جديدة من المميزات تشمل تجربة أفضل في تعدد المهام وتقسيم الشاشة، مع شاشة always-on التي تتميز برسوم متحركة من بين مميزات أخرى، ولقد دفعت هواوي الإصدار التجريبي من التحديث لبعض من إصدارات الشركة بالفعل خلال الفترة الماضية قبل إطلاق الإصدار الثابت.
يذكر أن الهواتف المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 ستكون مؤهلة للتحديث لاحقاً إلى نظام HarmonyOS 2.0، أيضاً من المتوقع أن تتوقف هواوي عن إطلاق EMUI 12 في حالة إستبدال نظام الأندوريد خلال الفترة القادمة.
المصدر
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