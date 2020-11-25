تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جدولها الزمني لدفع الإصدار الثابت من تحديث MUI 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي قائمة بالهواتف المقرر تحديثها بالإصدار الثابت من MUI 11، حيث توضح القائمة جدول هواوي الزمني لدفع التحديث.

كانت شركة هواوي قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث EMUI 11 خلال شهر سبتمبر الماضي، واليوم تكشف العملاق الصيني عن جدولها الزمني لدفع الإصدار الثابت لهواتفها الذكية.

تحديث EMUI 11 غرب أوروبا شمال شرق أوروبا الهند آسيا الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا أمريكا اللاتينية اليابان P40 Pro Plus ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021 P40 Pro ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021 يناير 2021 P40 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021 Mate 30 Pro ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 ديسمبر 2020 يناير 2021 Mate Xs يناير 2021 يناير 2021 يناير 2021 يناير 2021 يناير 2021 nova 7 يناير 2021يناير 2021 P30 Pro الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 P30 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 Mate 20 X 5G الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 Mate 20 X الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 Mate 20 RS الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 Mate 20 Pro الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 Mate 20 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 nova 5T الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 MatePad Pro 5G الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 MatePad Pro الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 MediaPad M6 10.8 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021 الربع الأول من 2021

ولقد أطلقت هواوي تحديث EMUI 11 بمجموعة جديدة من المميزات تشمل تجربة أفضل في تعدد المهام وتقسيم الشاشة، مع شاشة always-on التي تتميز برسوم متحركة من بين مميزات أخرى، ولقد دفعت هواوي الإصدار التجريبي من التحديث لبعض من إصدارات الشركة بالفعل خلال الفترة الماضية قبل إطلاق الإصدار الثابت.

يذكر أن الهواتف المقرر تحديثها بواجهة EMUI 11 ستكون مؤهلة للتحديث لاحقاً إلى نظام HarmonyOS 2.0، أيضاً من المتوقع أن تتوقف هواوي عن إطلاق EMUI 12 في حالة إستبدال نظام الأندوريد خلال الفترة القادمة.

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