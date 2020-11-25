تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Reno5 Pro في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Oppo مؤخراً اثنان من هواتفها الذكية في TENAA، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتفين هما نموذجين لهاتف Reno5 Pro المرتقب.

تستعد شركة Oppo قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno5، ولقد رصد نموذجين من السلسلة الجديدة هما PDSM00 وPDST00 في قاعدة بيانات TENAA، مع بعض المواصفات الرئيسية.

وتشير تسريبات TENAA إلى أن هاتف Reno5 Pro 5G يتميز بحجم شاشة 6.55 إنش، كما يضم بطارية مميزة بسعة أكبر من الإصدار السابق، حيث تأتي البطارية بقدرة 4250 mAh، أي بتحسينات بنسبة ضئيلة عن الإصدارات السابقة التي جاءت بقدرة بطارية 4000 mAh.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الهواتف الجديدة تأتي بتقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65W، ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن يتميز هاتف Reno5 Pro 5G بحجم أطول وأكثر سماكة من إصدارات العام الماضي.

أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما تأتي الشاشة بتصميم منحني في الجانبين، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Reno5 في الإعلان المرتقب خلال الفترة القادمة.

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