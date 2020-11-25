تقرير جديد يتوقع صدور لوحيات iPad Pro المُزودة بشاشات OLED في أواخر العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إنتقال آبل لإستخدام شاشات OLED في هواتف iPhone الحديثة، تساءل الكثيرون عن الموعد الذي ستُطبق فيه شركة آبل نفس الأمر مع تشكيلة iPad. هذا ليس مستحيلاً تمامًا، ولكن الشاشات الكبيرة تجلب معها بعض التحديات التقنية، ناهيك عن كونها باهظة الثمن، ولكن إذا كنت تحب فكرة إستخدام شاشات OLED في لوحيات iPad، فقد تكون محظوظًا.

هذا لأنه وفقًا لتقرير جديد من وكالة الأنباء The Elec من كوريا الجنوبية، فهو يقول أن أولى لوحيات iPad المُزودة بشاشات OLED ستصل في أواخر العام 2021، ومن المتوقع أن تنتمي أولى الطرازات التي تستخدم هذا النوع من الشاشات إلى تشكيلة iPad Pro. هذه في الواقع إشاعة مثيرة للإهتمام لأنه منذ فترة، سمعنا شائعات مفادها أن شركة آبل ستتخطى شاشات OLED في لوحيات iPad وستنتقل مباشرة إلى شاشات MiniLED.

ومع ذلك، يستمر التقرير في الإدعاء بأن شركة آبل ستُقدم لوحيات iPad Pro المُزودة بشاشات MiniLED في أوائل العام 2021، ولوحيات iPad Pro المُزودة بشاشات OLED في أواخر العام. لسنا متأكدين من الطريقة التي تخطط بها آبل للتمييز بين الطرازات، وخاصة وأن المستهلك العادي قد لا يعرف بالضرورة الإختلافات بين شاشات OLED و MiniLED، وقد يفترض أن إحداهما قد تكون ” أفضل ” من الأخرى.

على أي حال، سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت هذه الشائعات ستتحول إلى صواب، لذلك في الوقت الراهن، سيكون من الأفضل للجميع التعامل مع كل ما يتم تداوله بأقل قدر من الحماسة.