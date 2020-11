شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا "ستارلينك".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة أمس الثلاثاء 24 نوفمبر مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة تضم 60 قمرا للاتصالات والإنترنت من طراز "ستارلينك"، وقالت بوابة الشركة الإلكترونية على "تويتر" إن صاروخ "فالكون 9" أطلق المجموعة الـ16 من الأقمار الصناعية من المطار الفضائى برأس كانافيرال فى فلوريدا.

وأوضحت أن المرحلة الأولى للصاروخ استخدمت للمرة السابعة، أما صاروخ "فالكون 9" فاستخدمته الشركة للمرة الـ100، وهبطت المرحلة الأولى للصاروخ بعد نجاح إطلاقه على منصة Of Course I Still Love You العائمة فى المحيط الأطلسي.

يذكر أن مجموعة "ستارلينك" للأقمار الصناعية تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع وذلك بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية فى مدار الأرض، مع العلم أن وزن كل قمر صناعى لا يزيد عن 500 كيلوغرام.

وستضمن مجموعة الأقمار الصناعية هذه دخول الإنترنت بسرعة 1 جيجابايت فى الثانية، ما يناسب معيار" 5 جي" فى كل مناطق العالم، بما فيها المناطق النائية، ويجب أن يبلغ عدد الأقمار الصناعية التابعة لـ"سبيس إكس" بعد إنجاز المشروع 11 ألف قمر صناعي.

جدير بالذكر تخطط سبيس إكس أيضًا لبيع بعض الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية أو علمية أو استكشافية، ويضم مرفق تطوير الأقمار الصناعية سبيس إكس فى ريدموند بواشنطن عمليات البحث والتطوير والتصنيع والتحكم فى المدار.

وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع الذى استمر عقدًا من الزمن لتصميم الكوكبة وبنائها ونشرها بواسطة سبيس إكس فى مايو 2018 بنحو 10 مليار دولار أمريكي.