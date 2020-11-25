شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو فيس بوك يريدون الحفاظ على إجراءات الرقابة على الأخبار بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وهذا يعني أن مواقع مثل CNN و BBC و New York Times و NPR شهدت ارتفاعًا في عدد المشاهدات، في حين أن المزيد من المواقع الحزبية مثل Breitbart و Occupy Democrats حققت نجاحًا.

كما تم تصميم التغييرات التي أعقبت الانتخابات الأمريكية لتكون مؤقتة، ولكن في سلسلة من المناقشات الداخلية الساخنة التي شهدتها صحيفة نيويورك تايمز، جادل الموظفون بضرورة استمرار الإجراءات، حتى لو أدت إلى قضاء الأشخاص وقتًا أقل على الموقع.

قدم موظفو فيس بوك إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في الأيام التي أعقبت الانتخابات، دليلاً على أن المعلومات المضللة كانت تنتشر على الموقع، ولمعالجة هذا الأمر، أجرى الفريق تغييرًا على خوارزمية "النيوزفيد" لإعطاء الأولوية للمواقع التى حصلت على تصنيف عالى من قبل نظام فيس بوك، الذى يعرف بـ "جودة النظام البيئي الإخباري" (NEQ).

ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن هذا التصنيف الداخلي، بخلاف حقيقة أنه مخصص لجميع ناشري الأخبار بناءً على الإشارات المحيطة بجودة عملهم الصحفي.

وفقًا لتقرير New York Times، تلعب هذه النتيجة دورًا رئيسيًا فيما يمكن للمستخدمين رؤيته في "النيوزفي" الخاص بهم، وقد ازداد هذا الدور أهمية بعد التغييرات التي أجراها فيس بوك في أعقاب الانتخابات.

كان من المفترض أن يعود ترجيح NEQ إلى الوضع الطبيعي بعد فترة الانتخابات، ولكن ورد أن الموظفين قالوا في لوحات المناقشة الداخلية إن التغيير قد أدى إلى "نيوزفيد أفضل".