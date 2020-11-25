«الصغرى في القاهرة 14» .. حالة الطقس اليوم ومناطق سقوط الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، لطيف نهارا بارد ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين متوسطة وغزيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة شرقا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية)، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بور سعيد - العريش - رفح)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

وأضافت أن الوصف الفني لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 19 14

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 19 15

سيوة 20 10

بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

العريش 22 13

رفح 22 12

راس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 25 19

طابا 22 13

كاترين 15 04

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 13

الأقصر 25 11

أسوان 28 13

إدفو 28 13

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 26 10

الشلاتين 30 22

أبورماد 29 21

حلايب 28 23