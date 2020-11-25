شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الخدمات الأكثر استهلاكا لمساحة تخزين جوجل المجانية 15 جيجابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل توفير مساحة تخزين مجانية غير محدودة للصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة وسيتم احتساب كل شيء مقابل سعة التخزين المجانية التي تبلغ 15 جيجابايت التي تقدمها جوجل مع كل حساب جوجل، وما لم تحصل على مساحة التخزين الإضافية عن طريق الاشتراك في خدمة جوجل One، فهناك فرصة مؤكدة أن سعة 15 جيجابايت المجانية ستنتهي قريبًا بمجرد مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى مثل Gmail وDrive والمستندات وما إلى ذلك.

ولعل الامر سيستغرق من المستخدمين سنوات لملء مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت، وإذا كنت تتساءل عن مقدار المساحة المتبقي لديك، فقد قامت جوجل بإطلاق أداة يدوية في حساب جوجل تتيح للمستخدمين التحقق من المساحة المتبقية مع مساحة تخزين مجانية بالسنوات / الشهر.

لمعرفة كيفية الوصول إلى الأداة واستخدامها:

- قم بزيارة photos.google.com/storage.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الذي تريد التحقق منه.

- ستجد أيضًا رسمًا بيانيًا صغيرًا يوضح تفاصيل خدمة جوجل التي تشغل المساحة.

أما إذا كنت تريد أيضًا معرفة تفاصيل التخزين التفصيلية وإدارة البيانات التي تستهلك مساحة التخزين:

1. افتح https://myaccount.Google.com من أي متصفح

2. تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الذي تريده تحقق من الوقت المتبقي

3. ابحث عن خيار Account Storage ثم انقر فوق خيار إدارة التخزين

4. ستجد هنا رسمًا بيانيًا مشفرًا بالألوان يمثل الشيء الذي يستهلك مساحة التخزين الخاصة بك البالغة 15 جيجابايت والوقت

5. إليك ما يمثله اللون في الرسم البياني:

الأزرق: Google Drive.

الأحمر: Gmail

الأصفر: صور جوجل.

كما يمكنك النقر فوق رمز رابط إعادة التوجيه الموجود أمام كل خيار والذي سينقلك إلى موقع الويب المعني من هناك، يمكنك اختيار حذف بياناتك وتحرير مساحة التخزين حسب خيار.