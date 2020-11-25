لمدة 48 ساعة.. الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة ومتواصلة على 4 محافظات

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهناك أمطار غزيرة متوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة يومي الأربعاء والخميس على كل مدن السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح والاسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" ان هناك رياح محملة بالرطوبة وبخار المياه تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتسقط امطار متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة.

وتابع: يصاحب الأمطار انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ونشهد سحب رعدية ونشاط الرياح"، موضحا ان الشهر الأخير في فصل الخريف يشابه فصل الشتاء وفصل الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر المقبل.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يفصلنا أقل من شهر عن فصل الشتاء والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم، لذلك نشهد التقلبات الجوية والتى تعد سمة من سمات الخريف، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بداية من الغد الأربعاء.