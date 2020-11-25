شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يبتكرون أكبر شريحة كمبيوتر فى العالم يمكنها التنبؤ بالمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون إن اختبارًا حديثًا لأكبر شريحة كمبيوتر فى العالم وجد أنها تستطيع التنبؤ بما سيحدث فى المستقبل، فالشريحة التى تحمل اسم Cerebras CS-1 ، التى تحتوى على 1.2 تريليون ترانزستور، كان أداؤها أسرع 200 مرة من الكمبيوتر العملاق.

ووفقًا لموقع صيحفة "إندبندنت" البريطانية، أثبتت الشريحة أنها قوية جدًا فى تحليل أكثر من مليون متغير، بدءًا من درجات الحرارة المتقلبة إلى حركة الهواء ثلاثية الأبعاد، لدرجة أنها كانت قادرة على إظهار ما يمكن أن يحدث بشكل أسرع من الوقت الفعلى.

تم تطوير Cerebras CS-1 بالشراكة مع المختبر الوطنى لتكنولوجيا الطاقة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، وتوصف بأنها "أقوى نظام حوسبة للذكاء الاصطناعى فى العالم".

ويبلغ عدد الترانزستورات بهذه الشريحة 22 ضعفًا عن شريحة Nvidia A100 80GB التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، والمصممة لأحدث أجهزة الكمبيوتر العملاقة.

وكتب Cerebras فى إحدى المدونات: "يفتح هذا العمل الباب أمام تطورات كبيرة فى أداء الحوسبة العلمية، وCS-1 هو أول نظام على الإطلاق يُظهر أداءً كافيًا لمحاكاة أكثر من مليون خلية سائلة أسرع من الوقت الحقيقى، وهذا يعنى أنه عندما يتم استخدام CS-1 لمحاكاة محطة طاقة بناءً على بيانات حول ظروف التشغيل الحالية، فيمكنه إخبارك بما سيحدث فى المستقبل بشكل أسرع من إنتاج قوانين الفيزياء لتلك النتيجة نفسها ".

تم تقديم دراسة تفصيلية عن هذه الشريحة، الذى ينتظر المراجعة فى مؤتمر الحوسبة الفائقة SC20 الأسبوع الماضى، وسيتم استخدام القوة الحاسوبية الهائلة للرقاقة لتدريب الشبكات العصبية وإجراء عمليات محاكاة عالية الدقة لسيناريوهات العالم الحقيقى، مثل محاكاة أفضل طريقة لهبوط طائرة هليكوبتر على سطح الطيران عن طريق نمذجة أنماط تدفق الهواء حول دواراتها.