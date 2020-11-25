شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 6 طرق لمنع رسائل البريد الإلكترونى المزعجة وغير المرغوب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك حساب بريد إلكترونى، فمن المحتمل أنك تلقيت الكثير من البريد العشوائى، سواء كان ذلك يتألف من رسائل مجمعة من الشركات، أو قوائم بريدية لم تسجل فيها مطلقًا، أو مجرد رسالة غير مرغبو بها من عنوان غريب لا يمكنك تتبع مصدره، فإن البريد الإلكترونى العشوائى يكون مزعجًا فى كافة الأحوال ويحتمل أن يكون خطيرًا فى أسوأ الأحوال، خاصة بسبب استخدام المحتالين البريد العشوائى لاستغلال المستخدمين الأكثر ضعفًا، لكن لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لمنع البريد الإلكترونى العشوائى من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك.

كيفية إيقاف البريد الإلكترونى العشوائي

على الرغم من أنك قد لا تتمكن من إيقاف هذه الرسائل غير المرغوب بها تمامًا، فإن اتخاذ بعض الإجراءات سيقلل من كمية البريد العشوائى الذى تتلقاه وينظف صندوق الوارد الخاص بك حتى يتم إعطاء الأولوية للرسائل التى تريد قراءتها، وفيما يلى أهم النصائح للتقليل من معدل البريد العشوائى:

1. كن حذرًا بشأن الكشف عن عنوان بريدك الإلكتروني

فكر فى عنوان بريدك الإلكترونى على أنه جزء قيم من المعلومات الشخصية، فلا تعطيه لأى شخص، وحاول أن تجعله خاصًا وتجنب نشره فى المنتديات العامة أو الكشف عنه على مواقع الويب المشكوك فى شرعيتها.

2. استخدم حساب بريد إلكترونى عشوائي

إذا كان عليك تقديم عنوان بريد إلكترونى لاستخدام موقع ولكنك لا تريد أن استخدام عنوان بريدك الإلكترونى الفعلى، فاستخدم حسابًا سريعًا من موقع مثل TempMail للحفاظ على أمان حسابك الحقيقى.

3. قم بإعداد عوامل فلترة البريد الإلكترونى لاكتشاف البريد العشوائى فور وصوله

اعتمادًا على خدمة البريد الإلكترونى التى تستخدمها، يوجد بشكل عام خيار لإنشاء عوامل فلترة بريد إلكترونى ترسل تلقائيًا رسائل بسطر موضوع معين أو من مرسل معين مباشرة إلى مجلد غير هام أو حتى إلى مجلد المهملات.

يمكن تنفيذ هذه الخطوة بمستويات متفاوتة من النجاح، فنظرًا لأن مرسلى البريد العشوائى غالبًا ما يستخدمون عناوين بريد إلكترونى مزيفة تختلف مع كل بريد إلكترونى، فقد تجد أن رسائل البريد الإلكترونى العشوائية تستمر حتى بعد حظر المرسل.

4. حظر مرسلى رسائل البريد الإلكترونى العشوائية التى تتلقاها

ومع ذلك، إذا لاحظت أنك تتلقى رسائل من نفس العنوان مرارًا وتكرارًا، فيمكنك حظرها داخل خدمة البريد الإلكترونى الخاص بك، مما يمنعه من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك.

على الرغم من أنه قد يكون من المغرى الرد على رسالة بريد إلكترونى غير مرغوب بها بجمل غاضبة أو حتى طلب إزالتك نهائيًا من جهات الاتصال الخاصة بهم، إلا أن هذا لن ينجح أبدًا، ففى الواقع، قد يؤدى ذلك إلى تلقى المزيد من الرسائل غير المرغوب بها حيث سيعرف المرسل بعد ذلك أن حسابك نشط.

5. مهما فعلت، لا ترد أبدًا على البريد الإلكترونى العشوائي6. لا تضغط فوق أى روابط أو تشترى أى شيء من رسائل البريد الإلكترونى العشوائية

إذا بدت الرسالة كرسالة غير مرغوب بها، فمن المحتمل أن تكون كذلك، لذا ولا تقوم بشراء أى شيء من أحد أو الضغط على أى روابط موجودة فى الرسالة، حتى لو بدا أنها توفر طريقة لإلغاء الاشتراك فى القائمة البريدية.

وقد يؤدى القيام بذلك إلى وصول مرسلى البريد العشوائى إلى معلوماتك الخاصة و / أو مشاركة عنوانك مع شركات أخرى مما قد يؤدى إلى المزيد من البريد العشوائى.