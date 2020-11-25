شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حذف تطبيق أندرويد شهير من جوجل بلاى لتسريب بيانات مستخدميه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع TechCrunch الأسبوع الماضى أن تطبيق المراسلة الشهير Go SMS Pro كشف عن البيانات الشخصية لملايين من مستخدميه، ونتيجة لذلك تمت إزالة التطبيق من متجر Google Play، إذ استشهد التقرير بالنتائج التى توصل إليها باحثو الأمن فى Trustwave بأن التطبيق كشف بيانات مشتركة خاصة - بما فى ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى - للمستخدمين.

ليس ذلك فحسب، بل يزعم أيضًا أن صانع التطبيق كان على علم بما يحدث منذ أغسطس ولكنه "لم يفعل شيئًا لإصلاح الخطأ، إذ اكتشف باحثو الأمن فى Trustwave الخلل فى أغسطس واتصلوا بصانع التطبيق مع تحديد موعد نهائى مدته 90 يومًا لإصلاح المشكلة، كما هو الحال فى الممارسة المعتادة فى الكشف عن الثغرات الأمنية لإتاحة الوقت الكافى للإصلاح.

وبعد انقضاء الموعد النهائى دون سماع رد، أعلن الباحثون علنًا، حسبما جاء فى تقرير TechCrunch إذ حاول باحثو Trustwave الاتصال بالشركة عدة مرات منذ 18 أغسطس 2020 لكنها لم تتلق أى رد، وعلى هذا النحو، لا تزال هذه الثغرة الأمنية موجودة وتشكل خطرًا على المستخدمين.

ويوصى بشدة بتجنب إرسال ملفات الوسائط التى تتوقع أن تظل خاصة أو التى قد تحتوى على بيانات حساسة باستخدام تطبيق المراسلة الشهير هذا، على الأقل حتى يقر البائع بهذه الثغرة الأمنية ويعالجها ، ووفقا لشركة Trustwave .