شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطلق Spotlight لمنافسة تيك توك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة Snap ميزة جديدة تشبه TikTok تسمى Spotlight، حيث ستسمح هذه الميزة وفقًا للشركة للأشخاص بنشر "أكثر لقطاتهم إمتاعًا" والفوز ببعض الجوائز المالية، ولجذب منشئي المحتوى إلى Spotlight، ستمنح Snap فرصة لكسب حصة تزيد على مليون دولار سيتم توزيعها على المبدعين كل يوم.

ولكسب المال عن طريق نشر محتوى جذاب، يجب أن تتبع Snaps المرسلة إلى Spotlight إرشادات المحتوى ويجب أن يكون عمر المستخدم 16 عامًا على الأقل، كما يجب أن تكون الـ Snaps مقاطع فيديو عمودية تصل مدتها إلى 60 ثانية مع الصوت، وقالت الشركة: "لن تظهر الصور الثابتة واللقطات الأفقية واللقطات الباهتة واللقطات النصية فقط في Spotlight".

ويحتاج منشئو المحتوى إلى إضافة "# موضوع" في صفحة "إرسال إلى"، وسيتمكن المستخدمون من النشر من ألبوم الكاميرا ولكن قد تكون هناك قيود على عدد الرسائل التي يمكنك نشرها، فيما تريد الشركة أن يكون Spotlight هو مجموعة أفضل Snaps على الإطلاق في مكان واحد.

وأوضحت Snap أنه لا يوجد مكان لـSnaps المدعومة أو المدفوعة، وأيضًا يُنصح الأشخاص بعدم محاولة بيع أو التماس منتجات أو خدمات، وبقدر ما يتعلق الأمر بأموال الجائزة، يقرر Snap من يحصل على المبلغ من خلال "صيغة الملكية الخاصة بها، والتي تأخذ في الاعتبار مقاييس المشاركة المختلفة وعوامل أخرى خلال كل يوم.

وكشفت الشركة عن أن Snapchat Spotlight متاح الآن في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والسويد والدنمارك وألمانيا وفرنسا، وسيكون متاحًا في بلدان أخرى أيضًا.