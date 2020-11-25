شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن ميزة Drives لجمع التبرعات.. اعرف طريقة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على العطاء خلال موسم الأعياد، إذ تتيح لك الميزة التى يطلق عليها اسم Drives، المتوفرة فى الولايات المتحدة من خلال مركز مساعدة المجتمع على فيس بوك، على جمع الملابس والطعام والضروريات الأخرى للمحتاجين.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بعد تحديد هدفك الخاص بعدد الأشياء التى تقوم بجمعها والتبرع بها، يشير متعقب الهدف إلى المدى الذى لا تزال بحاجة إلى الوصول له.

وتظهر Drives فى النيوزفيد والتايم لاين، وكذلك فى قسم مساعدة المجتمع الرئيسى، وقال فيس بوك إن الميزة ظهرت لأول مرة يوم الاثنين وستكون متاحة على نطاق واسع فى الأيام المقبلة، كما يتم وضع جميع التبرعات للمراجعة للتأكد من أنها لا تنتهك سياسات الشركة.



ميزة فيس بوك

لبدء Drive، اكتب "Community Help" فى علامة تبويب فيس بوك Search وانتقل إلى صفحة مساعدة المجتمع الرئيسية، ومن هناك اضغط فوق "عرض المساعدة" ثم "إنشاء Drive".

وقالت مديرة العمليات فى فيس بوك، شيريل ساندبرج، فى مدونة يوم الاثنين إن المستخدمين قد جمعوا بالفعل أكثر من 100 مليون دولار من أجل COVID-19 على فيس بوك و إنستجرام و 65 مليون دولار لأسباب العدالة العرقية.

وأضافت: "مئة بالمئة من ما يتم جمعه للمنظمات غير الربحية على فيس بوك و إنستجرام يذهب مباشرة إلى المنظمات، وتتم معالجة جميع التبرعات بأمان بواسطة فيس بوك Pay، مما يجعل التبرع سهلاً من خلال القيام ببعض الضغطات فقط."

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى عن عدة أدوات جديدة تهدف إلى الترويج للعطاء، بما فى ذلك ملصقات لجمع التبرعات فى قصص فيس بوك و زر "تبرع" على إنستجرام الذى يمكّن المنظمات غير الربحية التى لديها حسابات تجارية من جمع الأموال مباشرة.

بدءًا من اليوم، يمكن لمستخدمى إنستجرام جمع التبرعات باستخدام الملصقات على Stories وعلى إنستجرام Live.