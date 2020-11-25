شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى و5G.. تقنيات ستغير حياتنا خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يكون الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي واتصال 5G وإنترنت الأشياء (IoT) من أهم التقنيات في عام 2021، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، حيث أصدرت المنظمة المهنية التقنية نتائج استطلاع للرؤساء التنفيذيين للمعلومات (CIO) وكبار مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند والبرازيل.

وبحسب موقع TOI الهندى، كان الاستطلاع حول أهم التقنيات لعام 2021، وتأثير جائحة COVID-19 على سرعة تبني التكنولوجيا والصناعات المتوقع أن تتأثر أكثر بالتكنولوجيا، ووفقًا لبيان IEEE، قال ما يقرب من ثلث إجمالي المستجيبين (32 في المئة) عن أي من التقنيات الأكثر أهمية، إن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يتبعهما 5G بنسبة (20في المئة) وإنترنت الأشياء (14 في المئة).

أما التصنيع (19 في المئة)، والرعاية الصحية (18 في المئة)، والخدمات المالية (15 في المئة) والتعليم (13 في المئة) هي الصناعات التي يعتقد معظمها أنها ستتأثر بالتكنولوجيا، وفقًا لمدراء تقنية المعلومات ومديري تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع، وفي الوقت نفسه، يرى أكثر من نصف (52 في المئة) من الرؤساء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين أن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو التعامل مع جوانب التعافي من COVID-19 فيما يتعلق بالعمليات التجارية.

وتشمل هذه التحديات هيكل عمل مختلط دائم عن بعد(22 في المئة)، وإعادة فتح المكاتب والمرافق والعودة (17 في المئة)، وإدارة العمل الدائم عن بعد (13 في المئة)، ومع ذلك، قال 11 في المئة إن المرونة في إيقاف وبدء مبادرات تكنولوجيا المعلومات مع استمرار هذه البيئة غير المتوقعة ستكون التحدي الأكبر بالنسبة لهم.

وأشار 11 في المئة آخرون إلى أن التهديدات الأمنية عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعاملين عن بُعد، تمثل التحدي الأكبر الذي يرونه، وقد سارع مدراء تقنية المعلومات وتقنية المعلومات الذين شملهم الاستطلاع إلى تبني بعض التقنيات بسبب الوباء، أما أكثر من نصف المستجيبين (55٪) قاموا بتسريع تبني الحوسبة السحابية، و52٪ قاموا بتسريع تبني 5G و51٪ قاموا بتسريع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

كما تم تسريع اعتماد تقنيات إنترنت الأشياء (42 في المئة) والواقع المعزز والافتراضي (35 في المئة) ومؤتمرات الفيديو (35 في المئة) بسبب الجائحة العالمية، ومقارنة بالعام الماضي، يعتقد الرؤساء التنفيذيون ومديرو تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير (92 في المئة) أن شركتهم مستعدة بشكل أفضل للاستجابة لانقطاع كارثي محتمل مثل خرق البيانات أو كارثة طبيعية.

وقال البيان: "58 في المئة يوافقون بشدة على أن كوفيد -19 سرّع من استعدادهم، وعند سؤالهم عن التقنيات التي سيكون لها أكبر تأثير على التعافي العالمي من COVID-19، قال واحد من كل أربعة (25 في المئة) ممن شملهم الاستطلاع إن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أهمها".

ولعل أهم شاغلين لمدراء تقنية المعلومات ومديري تكنولوجيا المعلومات عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني لمنظمتهم هما القضايا الأمنية المتعلقة بالقوى العاملة المتنقلة بما في ذلك الموظفين الذين يجلبون أجهزتهم الخاصة للعمل (37 في المئة) وضمان أمن إنترنت الأشياء (35 في المئة)، ولعل هذا ليس مفاجئًا، لأن عدد الأجهزة المتصلة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الاستشعار والروبوتات والطائرات بدون طيار يتزايد بشكل كبير.

وقال أكثر من الثلث بقليل (34 في المئة) من المشاركين في الاستطلاع من مديري المعلومات ورئيس قسم التكنولوجيا أنهم قادرون على تتبع وإدارة 26-50 في المئة من الأجهزة المتصلة بأعمالهم، بينما قال 20 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يستطيعون تتبع وإدارة 51-75 في المئة من الأجهزة المتصلة.