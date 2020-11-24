تحذير أمني بسبب “تشفير” رسائل ماسنجر‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن طرحت شركة فيسبوك مزايا أمنية جديدة لتطبيق المحادثة الشهير “ماسنجر” و الذي يتجاوز عدد مستخدميه مليار مستخدم نشط شهرياً يتبادلون مليارات الرسائل و الصور و الملصقات.

حذرت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) في المملكة المتحدة من خطط موقع ”فيسبوك“ لتشفير الرسائل على ”ماسنجر“، مشددة على أن هذه الخطوة قد تساعد المجرمين، وخاصة المعتدين على الأطفال، للإفلات من العدالة.

وقالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية: إن ديفيد ويلسون، وهو مرتكب 96 جريمة اعتداء جنسي بحق 51 طفلًا متوسط أعمارهم بين 4 و 14 عامًا، فضلا عن استهدافه أكثر من 500 طفل على مدى 4 سنوات، كان من الممكن أن يفلت من العقاب، إذا قامت بالفعل شركات التكنولوجيا بتشديد إجراءات تشفير الرسائل بين الطرفين التي يحظر الوصول تمامًا لمحتوى الرسائل.

وكان ويلسون يساوم هؤلاء الأطفال بصور ومقاطع فيديو، الأمر الذي ألحق بالكثير منهم صدمات نفسية شديدة ودفع العديد منهم إلى محاولات الانتحار.

كما أظهرت الرسائل توسل العديد من الأطفال له حتى يتراجع عن تصرفاته، لكنه لم يستجب.

وقالت الوكالة الوطنية للجريمة: إن المعتدي على الأطفال ويلسون استخدم رسائل ”ماسنجر“ على ”فيسبوك“ من أجل إتمام جرائمه.

وبحسب الوكالة، فإنه ”لو كانت خطط التشفير مطبقة بشكل كامل حينها، لاستطاع المجرم الإفلات من العقاب، وهذا يشير إلى أن المجرمين مثل ويلسون يستطيعون الحصول على ضحاياهم من الإنترنت دون اكتشافهم؛ بسبب تشفير الرسائل وعدم إظهار المحتوى الذي يدينهم“.

وأعرب روب جونز من الوكالة الوطنية للجريمة عن ”تخوفه من مجرد التفكير بأن خدمة التشفير هذه كانت من الممكن أن تمنعهم من القبض على ويلسون والإفلات بجرائمه، بل واستمرارها بعد ذلك بحق الأطفال“.

وحذرت الشرطة أيضًا وجمعيات الأطفال الخيرية من أن المجرمين من الممكن أن يفلتوا بفعلتهم بسبب خدمة التشفير الكامل التي يسعى إليها ”فيسبوك“.

ودعمت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وهي جمعية خيرية متخصصة في حماية الأطفال، دعوة الوكالة الوطنية للجريمة لـ ”فيسبوك“ لإلغاء خطط التشفير؛ لأنه سيحيل بين القانون وبين تطبيق العقوبات على المجرمين، خصوصًا المعتدين على الأطفال.

وقال متحدث رسمي من ”فيسبوك“ إنهم لن يسمحوا باستغلال الأطفال عن طريق موقعهم، وهم يعملون على تطوير طرق جديدة لمنع إساءة الاستخدام واكتشافها، والتعامل معها لمكافحة الجريمة.