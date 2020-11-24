تكنولوجيا: POCO تنطلق اليوم رسمياً كعلامة تجارية مستقلة عن شركة شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت شاومي علامة POCO التجارية الفرعية للمرة الأولى خلال عام 2018 مع هاتف Pocophone F1، واليوم تبدأ الشركة في الإنطلاق كعلامة تجارية مستقلة رسمياً في سوق الهواتف الذكية.

جاء هاتف Pocophone F1 في عام 2018 بمواصفات مميزة مع معالج Snapdragon 845 ومستوى تسعير جيد، إلا أن شاومي توقفت عن دعم العلامة التجارية خلال 2019 حيث قدمت هاتف POCO X2 الذي جاء بمواصفات Redmi K40 4G وعلامة تجارية جديدة.

ولقد إستطاعت الشركة في العودة للإضواء من جديد مع إصدار هاتف POCO F2 Pro الذي جاء بمواصفات Redmi K30 Pro، كما إستمرت الشركة في السير على إستراتيجية إعادت إطلاق هواتف Redmi بعلامتها التجارية، حيث قدمت هاتف POCO M2 Pro الذي جاء بمواصفات Redmi Note 9 Pro، وهاتف POCO M2 الذي جاء بمواصفات Redmi 9، كما كشفت مؤخراً عن هاتف POCO C3 الذي جاء بمواصفات Redmi 9C.

وفي شهر سبتمبر كشفت الشركة عن هاتف POCO X3 NFC الذي صمم من الشركة، حيث إستطاع هذا الإصدار أن يحقق نجاح في سوق الهاتف، بفضل معدل تحديث 120Hz في الشاشة، مع بطارية بقدرة 5160 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، مع معالج Snapdragon 732G.

واليوم عادت الشركة بإصدار جديد يحمل توقيع الشركة في هاتف POCO M3 الذي جاء أيضاً بتصميم POCO الخاص، ومن ثم أعلنت POCO عن إستقلالها بشكل تام عن شركة شاومي لتكون علامة تجارية منفصلة تحاكي Realme التي كانت علامة فرعية لشركة Oppo في السابق.

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