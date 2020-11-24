رسمياً.. سامسونج تزيح الستار عن هاتفيّ Galaxy A12 و Galaxy A02s

أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الستار عن أحدث إصداراتها من هواتف الفئة المتوسطة وهما ”Galaxy A12“ و“Galaxy A02s“.

وبحسب ما ذكر موقع "جسمارينا"، فإن الإصدارات الجديدة تأتي ببطارية بقدرة 5000 مللي أمبير مع شاشة بحجم 6.5 بوصة.

Galaxy A12

وبحسب الموقع، فإن هاتف ”Galaxy A12″ الجديد يختلف عن هاتف ”Galaxy A11″، الذي تم طرحه في شهر مارس الماضي، حيث يأتي الهاتف الجديد بشاشة بتصميم ”HD + Infinity-V“ بمقاس 6.5 بوصة، كما يضم نتوء الكاميرا بمستشعر دقته 8 ميجابيكسل.

ويعمل ”Galaxy A12“ بوساطة معالج ثماني النواة بسرعة ”2.3GHz“، و“1.8GHz“ في الأنوية، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة ”Helio P35“.

كما يأتي الهاتف بثلاثة اختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 و4 و6 جيجابايت، ويدعم سعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت في بطاقة ”microSD“.

أما بالنسبة للكاميرا، فتقدم سامسونج هاتف ”Galaxy A12“ بكاميرا خلفية أساسية تضم مستشعراً رئيساً بدقة 48 ميجابيكسل ومستشعرا بدقة 5 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعرا بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير وآخر مايكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن بقدرة 15 واط، كما يدعم الهاتف مستشعراً للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن يتوفر الهاتف الجديد في شهر يناير 2021، بألوان الأزرق والأبيض، والأسود، وبسعر يبدأ من 179 يورو ما يُعادل نحو 213 دولاراً.

Galaxy A02s

ويخلف ”Galaxy A02s“ الجديد هاتف ”Galaxy A01″، الذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويأتي هاتف ”Galaxy A02s“ بشاشة ”Infinity-V“ بمقاس 6.5 بوصة، التي تدعم جودة عرض HD بلس، كما يضم نتوء كاميرا بمستشعر دقته 5 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف “Galaxy A02s“ بوساطة معالج 8 النواة بسرعة ”1.8GHz“، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة هي ”Snapdragon 450″.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجابايت، مع سعة تخزين 32 جيجابايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة ”microSD“ حتى سعة 1 تيرابايت.

ويتميز الهاتف بإعداد ثلاثي الكاميرا، حيث تأتي الأساسية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وآخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.

ويدعم الهاتف الجديد بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير، مع شاحن بقدرة 15 واط.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في شهر فبراير من العام المقبل بألوان الأبيض والأسود، وبسعر 150 يورو أي يعادل 178 دولاراً.