شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو تطبيق Teams يمكنهم إجراء مكالمات مجانية طوال اليوم لمنافسة Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدخلت شركة مايكروسوفت على تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو مزايا تجعله يتفوق على Zoom الشهير، وأشارت مايكروسوفت إلى أن مستخدمى تطبيق Teams عبر أجهزة الكمبيوتر بات بإمكانهم إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها 24 ساعة، وتضم 300 شخص بوقت بواحد.

والأبرز من ذلك هو أن الشخص الذى يرغب بالانضمام إلى إحدى المكالمات الجماعية المجانية المذكورة لن يحتاج إلى حساب مايكروسوفت إلكترونى خاص، أو لتحميل تطبيق Teams على جهازه، بل سيتمكن من الانضمام للمكالمة عبر متصفح الويب.

ووفقا لموقع RT، يرى الخبراء أن هذه الميزة ستجعل من Teams منافسا قويا لتطبيق Zoom الشهير، وخصوصا أن الأخير يحدد مدة مكالمات الفيديو الجماعية المجانية التى تضم عددا كبيرا من المستخدمين بـ 40 دقيقة فقط.

وكانت مايكروسوفت قد أدخلت على Teams العديد من المزايا العملية فى الأشهر القليلة الماضية لتزيد منافسته لباقى التطبيقات، ومن أبرز تلك المزايا ميزة تمويه الخلفية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وميزة video filters التى تساعد على التحكم بمعدل إضاءة الصورة أثناء مكالمات الفيديو وتبين الأشخاص بصورة أكثر حيوية.