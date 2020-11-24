سامسونج تعلن عن Galaxy A12 و Galaxy A02s

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفيها الذكيين الجديدين Galaxy A12 و Galaxy A02s، ليكونا أول هاتفين من سلسلة Galaxy A لعام 2021.

Galaxy A12:

يأتي هاتف Galaxy A12 ليكون خلفًا لهاتف Galaxy A11 الذي أُطلق في شهر آذار/ مارس الماضي، وهو يأتي مع عدد من الترقيات على الكاميرات، والبطارية.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مقارنةً بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة لهاتف Galaxy A11، وتدعم كلتا البطاريتين تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

ويقدم Galaxy A12 أربع كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الرابعة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز. ومع أن سامسونج لم تحدد نوع المعالج، يُتوقع أن يكون Helio P35.

ولم تحدد سامسونج أيضًا إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به هاتف Galaxy A12 الذي يقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 أو 4 أو 6 جيجابايت.

كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي الهاتف حساس للبصمة في زر جانبي، هو يتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر.

وتعتزم سامسونج طرح هاتف Galaxy A12 اعتبارًا من شهر يناير 2021، وذلك بسعر 179 يورو لخيار 64 جيجابايت، وبسعر 199 يورو لخيار 128 جيجابايت.

Galaxy A02s:

يأتي الهاتف الآخر Galaxy A02s خلفًا لهاتف Galaxy A01 الذي أُطلق في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وهو يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، ويُعتقد أنه Snapdragon 450، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم Galaxy A02s كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

ويتوفر هاتف Galaxy A02s اعتبارًا من شهر فبراير 2021 باللونين الأسود، والأبيض، وذلك بسعر يبدأ من 150 يورو.