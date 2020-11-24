سامسونج تجلب خدمة التلفاز المجانية لهواتفها

دبي - يزن راشد - وصلت خدمة التلفاز المجانية TV Plus من شركة سامسونج إلى المزيد من أجهزة هواتف جالاكسي الذكية، وذلك بعد أن اقتصرت على مجموعة محددة من الهواتف تشمل تشكيلة Galaxy Note 20 و Galaxy S20 و Galaxy Note 10 و Galaxy S10.

وأصبحت خدمة TV Plus المدعومة بالإعلانات طريقة مميزة لمشاهدة المحتوى عبر أجهزة تلفاز الشركة، حيث وفرت لمدة أربع سنوات وصولًا فوريًا إلى الأخبار والرياضة والترفيه والمزيد.

وطورت سامسونج الخدمة في عام 2016 كميزة لمجموعتها من أجهزة التلفاز الذكية، مما يمنح المشترين شيئًا لمشاهدته قبل توصيل التلفاز بالكابل أو تسجيل الدخول إلى نيتفليكس.

ومن المفترض أن تجلب سامسونج خدمة التلفاز المجانية TV Plus لهواتف Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip و Galaxy Fold الأصلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمة ستكون متاحة أيضًا لسلاسل Galaxy A و Galaxy S9 و Galaxy Note 9، مما يغطي أحدث تشكيلة من أجهزة سامسونج الرائدة والمتوسطة.

ويُعد وصول خدمة TV Plus لهذه الهواتف الذكية أخبارًا جيدة لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة، بحيث إن هناك الكثير من المحتوى لمشاهدته دون تكلفة إضافية، وذلك لأن الخدمة مجانية بالكامل.

وتتميز خدمة TV Plus بأكثر من 150 قناة مع مزيج من المحتوى الذي يشمل CBSN و CBS News و Bloomberg TV+ و ET Live و USA Today و Fuse XL و beIN SPORTS XTRA و Science TV، وهناك أيضًا Bon Appétit، بالإضافة إلى القنوات الأخرى.

وبعبارة أخرى، هناك الكثير من المحتوى المجاني لمشاهدته، وتحتاج إلى هاتف ذكي مدعوم من سامسونج فقط.

ويتوفر تطبيق Samsung TV Plus للأجهزة المحمولة حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وفيما يلي القائمة الكاملة لهواتف سامسونج المدعومة: