شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فضيحة تهز "أبل" بعد تحقيق حول رشوة للحصول على تراخيص حمل أسلحة نارية مخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه رئيس الأمن العالمي لــ شركة "أبل" الأمريكية اتهامات بدفع رشوة لضباط شرطة للحصول على تسهيلات بحمل أسلحة نارية مخفية، وفق ما هو معلن قدم رشاوى على شكل 200 جهاز "اى باد" بقيمة 70 ألف دولار إلى ضابطى شرطة في ولاية كاليفورنيا، للحصول على تلك التصاريح.

وذكر مصدر أن توماس موير متهم بتقديم رشاوى على شكل 200 جهاز "آي باد" بقيمة 70 ألف دولار إلى ضابطي شرطة في ولاية كاليفورنيا، للحصول على تراخيص حمل أسلحة نارية مخفية، العام الماضي، وفقا لــ"سكاى نيوز".



متجر أبل

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا إن هيئة محلفين كبرى وجهت الاتهام إلى الرجل البالغ من العمر 50 عاما، والضابطين، يوم الاثنين، وأضاف أن "ضابطي الشرطة رفضا إصدار تراخيص الأسلحة المخفية لشركة أبل حتى وافق موير على منح الأجهزة لمكتب الشرطة".

وأوضح إد سوانسون محامي موير، أن موكله بريء، كما قالت شركة "أبل" إنها أجرت تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي مخالفات، ويعتبر حمل الأسلحة النارية المخفية في كاليفورنيا أمرًا غير قانوني دون تصريح، ولدى نقيب الشرطة في المقاطعة سلطة تقديرية واسعة بشأن إصدارها، وجاءت لوائح الاتهام وسط تحقيق فساد مستمر يجريه مكتب المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا مع مكتب نقيب الشرطة بشأن مزاعم بأن المساهمات في حملة إعادة انتخاب نقيب الشرطة (لوري سميث) Laurie Smith لعام 2018 تم تبادلها مقابل تصاريح أسلحة مخفية.



ايباد - صورة ارشيفية

وفي هذا الإطار، قال المدعي العام في سانتا كلارا جيف روزن في بيان صحفى: "نجح النقيب جنسن في الحصول على وعد من موير بأن شركة آبل ستتبرع بأجهزة آيباد لمكتب نقيب الشرطة"، ووفقا لمكتب روزن، لم يتم تسليم أجهزة آيباد أبدًا، وذلك لأن النقيب جنسن وموير علما في عام 2019 أن المدعي العام كان ينفذ تفتيشا لسجلات رخص حمل السلاح ضمن قسم نقيب الشرطة.

بدوره، شدد محامي موير، إد سوانسون على أن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، مضيفًا أنه يعتقد أن موير قد تضرر بسبب النزاع بين مأمور سانتا كلارا ومكاتب محامي المقاطعة، ويعمل موير، البالغ من العمر 50 عاما، في آبل منذ نحو 15 عاما وكان رئيسا للأمن العالمي منذ شهر نوفمبر 2018، وكتب مذكرة في عام 2018 يحذر فيها موظفي آبل من العواقب المحتملة لتسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.