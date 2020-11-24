شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون لن تحصل على تحديث iOS 15 من أبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم iPhone 6s أو 6s Plus أو iPhone SE (الجيل الأول)، فقد ترغب في شراء أيفون جديد العام المقبل، هذا لأن أبل لن تقدم تحديث iOS الكبير القادم - iOS 15 - لهذه الإصدارات، فمع تحديث iOS 14 الجديد، استبعدت أبل أجهزة أيفون القديمة لكنها استمرت في دعم سلسلة iPhone 6 جنبًا إلى جنب مع iPhone SE قليل التكلفة الذي تم إطلاقه في عام 2016.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال العام المقبل، فوفقًا لتقارير وسائل الإعلام، سيكون نظام التشغيل iOS 15 متاحًا لأجهزة iPhone 7 وما فوقها فقط إلى جانب iPhone SE الجديد (الجيل الثاني)، فإذا كنت تخطط لشراء جهاز أيفون قديم فابتعد عن هذه الطرز الثلاثة.

وبينما تقدم أبل iOS 14 لأجهزة أيفون الأقدم، فمن البديهي أن بعض الميزات لا تعمل بشكل جيد على الأجهزة القديمة الموجودة في سلسلة iPhone 6 وSE، لذلك، حتى إذا كان نظام التشغيل iOS 15 مدعومًا من سلسلة iPhone 7، فمن المنطقي اختيار iPhone XR أو iPhone SE الجديد على الأقل إذا كنت تبحث عن شراء أيفون قديم لتوفير بعض المال.

وقد قدمت أبل العديد من المزايا الجديدة في iOS 14 ومن المتوقع أن يكون لدى iOS 15 المزيد من الخيارات لتخصيص الميزات إلى جانب إعدادات الخصوصية، حيث جلبت أبل مكتبة تطبيقات جديدة تمامًا مع نظام التشغيل iOS 14، وهي طريقة رائعة لتنظيم جميع التطبيقات، وحتى إذا كنت لا تريد تطبيقًا لكن لا تريد حذفه، يمكنك ببساطة إزالته من الشاشة الرئيسية وتخزينه في مكتبة التطبيقات.

ولسنوات، "اتُهمت" شركة أبل بأنها مقيدة ولكن مع نظام iOS 14، منحت أبل الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أنه يمكن للمرء تعيين Gmail - أو أي خدمة بريد أخرى - كتطبيق البريد الافتراضي، كذلك فإن الشيء نفسه ينطبق على المتصفحات أيضًا.