هذه أبرز المشاكل في جهاز Xbox One وطريقة إصلاحها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - تقوم شركة مايكروسوفت بتحسين منصات الألعاب Xbox وذلك من خلال إصدار التحديثات المنتظمة.

وتنطبق معظم المشاكل على الطرز الأربعة القديمة من سلسلة Xbox، وهي: طراز Xbox One الأصلي، و Xbox One S، و Xbox One S All Digital، و Xbox One X.

1- مشكلة عدم تجاوز شاشة البداية:

في الوضع الطبيعي يمكن أن يستغرق تشغيل جهاز (Xbox One) بالكامل مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق فقط، ولكن إذا وجدت أن شاشة الترحيب الخضراء التي تحمل شعار (Xbox) تتوقف أكثر من هذه المدة قبل ظهور واجهة المستخدم الرئيسية، فهذا يعني أنه يجب ضبط الجهاز (بإعدادات المصنع) Factory Reset.

للقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ملاحظة: ستؤدي هذه العملية إلى حذف جميع الحسابات وأي بيانات أخرى مخزنة في النظام، ولكن إذا كنت مشتركًا في خدمة (Xbox Live Gold)، فمن المحتمل أن تكون بياناتك محفوظة في السحابة، إذا لم تكن كذلك، فحاول إيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط على زر (Xbox) في وحدة التحكم لمدة 10 ثوانٍ، ثم قم بمزامنة البيانات المحفوظة أو نسخها احتياطيًا قبل إجراء إعادة الضبط.

أوقف تشغيل الجهاز ثم افصل كابل الطاقة، وانتظر 30 ثانية ثم قم بتوصيل كابل الطاقة مرة أخرى.

بعد تشغيل الجهاز مرة أخرى، اضغط مطولًا على زري المزامنة والخرج في وحدة التحكم الخاصة بك لمدة تتراوح بين 10و 15 ثانية، بمجرد سماع صوت الرنين الثاني حرر الأزرار.

ستظهر لك في شاشة التلفاز قائمة لإعادة الضبط بإعدادات المصنع.

قم بتحديد خيار (Reset this Xbox).

عند المطالبة حدد خيار (الاحتفاظ بالألعاب والتطبيقات) Keep games and apps حيث سيؤدي هذا الخيار إلى إعادة تعيين نظام التشغيل وحذف جميع البيانات التي يُحتمل تلفها دون حذف ألعابك أو تطبيقاتك.

الآن، ستعود إلى الشاشة الرئيسية مرة أخرى، ويجب أن يعمل جهاز (Xbox One) الخاص بك بشكل صحيح.

2- مشكلة تعذر تحديث جهاز Xbox One:

إذا واجهت مشكلة أثناء تحديث جهاز (Xbox One) فهذا يعني أن الجهاز لن يتكمن من الوصول إلى غالبية الميزات، وهذه قد تكون مشكلة في الجهاز نفسه، أو في الاتصال بالإنترنت، لذا قبل الاتصال بخدمة الدعم، جرب إحدى هذه الحلول أولًا:

تحقق من الاتصال بالإنترنت، أو إذا كنت تستخدم اتصالًا لاسلكيا عند التحديث، جرّب الاتصال السلكي عبر كابل Ethernet.

حاول تحديث الجهاز مرة أخرى في وقت لاحق.

قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت وإعادة تعيين الشبكة، من خلال الضغط على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ حتى يتم إيقاف الجهاز، ثم افصله عن مصدر الطاقة وانتظر مدة 30 ثانية، ثم قم بتوصيله مرة أخرى وتشغيله.

تحقق من حالة الخدمة عبر هذا الرابط، إذا رأيت أي تنبيهات، فانتظر حتى تصبح الخدمة قيد التشغيل مرة أخرى، ثم حاول مرة أخرى.

إذا كنت تتلقى رسالة خطأ محددة تتعلق بالتحديثات أو الاتصال بالإنترنت بشكل عام، فراجع قائمة أخطاء الاتصال في شبكة مايكروسوفت عبر هذا الرابط.

إذا استمر تعذر تنزيل التحديث، فيجب عليك الاتصال بخدمة الدعم.

3- مشكلة توقف الجهاز عن التشغيل فجأة:

قد يكون هذا عطلًا في الجهاز نفسه، ولكن مع ذلك هناك أسباب أخرى، لذا جرب أحد الحلول التالية:

تحقق من أنه لا شيء يعيق منافذ التهوية في الجهاز، ولكن إذا تلقيت رسالة تحذيرية تفيد بارتفاع درجة حراة الجهاز قبل توقفه، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظر مدة ساعة على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى، وإذا استمر الجهاز في التوقف فجأة فاتصل بخدمة الدعم.

قم بإيقاف وضع (إيقاف التشغيل التلقائي) في جهاز (Xbox One) من خلال الإعدادات.

4- شاشة التلفاز لا تعرض أفضل دقة ممكنة:

أكدت مايكروسوفت أن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلة مع جهاز (Xbox One) الذي يكتشف تلقائيًا دقة الشاشة المناسبة، لحل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية:

في لوحة معلومات الجهاز، اضغط على زر القائمة لإظهار قائمة (الإعدادات).

حدد خيار (الشاشة والصوت) Display & Sound، ثم حدد دقة التلفاز واختر الإعداد المناسب.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات في الدقة، فجرب استخدام كابل HDMI مختلف.

5- مشكلة عدم اتصال وحدة التحكم بالجهاز:

إذا كنت تواجه مشكلة في عدم اتصال وحدة التحكم بجهاز Xbox، فقم بتجربة أحد الحلول التالية:

قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم وافصلها، حيث سيؤدي هذا إلى إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت، ثم انتظر بضع دقائق وأعد تشغيلها مرة أخرى.

تأكد من أنك ضمن نطاق الاتصال.

تأكد من تحديث وحدة التحكم وأنها تحتوي على بطاريات جديدة.