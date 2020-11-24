اتبع هذه الطريقة لتفعيل وضع HTTPS-Only وحمايك بياناتك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 16 دقيقة

يوفر نظام (Firefox 83) عمليات تحميل أسرع واستهلاك أقل للذاكرة وكذلك يعمل على تحسين الأمان ومنها: وضع (HTTPS-Only) الذي يعمل على حماية بياناتك أثناء تصفح مواقع الويب.

لا تزال بعض مواقع الويب تستخدم بروتوكول (HTTP) غير الآمن والقديم، الذي لا يحمي بياناتك، ويقوم بنقلها من خلال نصوص واضحة تسهل قراءتها، مما يسهل على القراصنة الوصول إليها والتلاعب بها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك؛ يحتوي الويب على الملايين من روابط (HTTP) القديمة التي تشير إلى إصدارات غير آمنة من المواقع، وعند النقر على مثل هذا الروابط يتصل متصفحك تلقائيًا بموقع الويب باستخدام بروتوكول HTTP غير الآمن.

لذلك يدعم الإصدار رقم 83 من متصفح فايرفوكس وضع (HTTPS-Only) لتحسين الأمان، حيث سيعمل المتصفح على تحميل المواقع التي تدعم برتوكول HTTPS المشفر فقط. وإذا كان الموقع يدعم برتوكول HTTP فقط، سينبهك المتصفح ويطلب موافقتك لتحميل الموقع؛ مما يجعل المتصفح أكثر أمانًا أثناء تصفح الويب واستخدام بطاقتك الائتمانية، أو إدخال أي معلومات حساسة أخرى.

كيفية تفعيل هذا الوضع في متصفح فايرفوكس:

انتقل إلى متصفح فايرفوكس، ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (Options).

في الصفحة التي تظهر لك حدد خيار (الخصوصية والأمان) Privacy & Security في الجانب الأيسر.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (وضع HTTPS فقط) HTTPS-Only Mode، ثم حدد خيار (تفعيل وضع HTTPS فقط في جميع النوافذ) Enable HTTPS-Only Mode in all windows.

بعد تفعيل هذا الخيار إذا قمت بزيارة موقع ويب من خلال رابط HTTP غير مشفر والموقع يدعم برتوكول HTTPS، فسيتم إعادة توجيهك إلى الإصدار المشفر للموقع تلقائيًا.

ماذا يحدث إذا كان الموقع لا يدعم HTTPS؟

إذا قمت بزيارة موقع لا يدعم بروتوكول (HTTPS) بعد تفعيل وضع الأمان الجديد في متصفح فايرفوكس فسترى رسالة خطأ توضح مخاطر الأمان وتسألك هل تريد الاتصال بموقع الويب باستخدام HTTP أم لا، كما يظهر في الصورة التالية:

قد يحدث أيضًا نادرًا؛ أن يكون موقع الويب نفسه يدعم HTTPS، ولكن ملفات الوسائط المتعددة المتاحة فيه، مثل: الصور أو مقاطع الفيديو غير متوفرة عبر البروتوكول نفسه، ومن ثم قد لا تعمل بعض صفحات الويب بشكل صحيح أو قد تتعطل.

وفي هذه الحالة؛ يمكنك إيقاف تشغيل وضع (HTTPS-Only) مؤقتًا لهذا الموقع عن طريق النقر على رمز القفل الموجود في شريط العناوين، ثم تحديد خيار (إيقاف تشغيل مؤقَّت) Off temporarily.