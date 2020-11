سامسونج تفاجأ المستخدمين وتقدم هذه الميزة المجانية في هواتفها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

طرحت شركة سامسونغ الرائدة في صناعة التكنولوجيا ميزة جديدة لمستخدمي هواتف غالاكسي الذكية حيث قدمت لهم خدمة التلفزيون المجاني للاستمتاع في مشاهدة المحتوى.

واقتصرت الهواتف على مجموعة محددة تشمل تشكيلة Galaxy Note 20 و Galaxy S20 و Galaxy Note 10 و Galaxy S10 .

وأصبحت خدمة TV Plus المدعومة بالإعلانات طريقة مميزة لمشاهدة المحتوى عبر أجهزة تلفاز الشركة، حيث وفرت لمدة أربع سنوات وصولًا فوريًا إلى الأخبار والرياضة والترفيه والمزيد.

وطورت سامسونج الخدمة في عام 2016 كميزة لمجموعتها من أجهزة التلفاز الذكية، مما يمنح المشترين شيئًا لمشاهدته قبل توصيل التلفاز بالكابل أو تسجيل الدخول إلى نيتفليكس.

ومن المفترض أن تجلب سامسونج خدمة التلفاز المجانية TV Plus لهواتف Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip و Galaxy Fold الأصلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمة ستكون متاحة أيضًا لسلاسل Galaxy A و Galaxy S9 و Galaxy Note 9، مما يغطي أحدث تشكيلة من أجهزة سامسونج الرائدة والمتوسطة.

ويُعد وصول خدمة TV Plus لهذه الهواتف الذكية أخبارًا جيدة لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة، بحيث إن هناك الكثير من المحتوى لمشاهدته دون تكلفة إضافية، وذلك لأن الخدمة مجانية بالكامل.

وتتميز خدمة TV Plus بأكثر من 150 قناة مع مزيج من المحتوى الذي يشمل CBSN و CBS News و Bloomberg TV+ و ET Live و USA Today و Fuse XL و beIN SPORTS XTRA و Science TV، وهناك أيضًا Bon Appétit، بالإضافة إلى القنوات الأخرى.

وبعبارة أخرى، هناك الكثير من المحتوى المجاني لمشاهدته، وتحتاج إلى هاتف ذكي مدعوم من سامسونج فقط.

ويتوفر تطبيق Samsung TV Plus للأجهزة المحمولة حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وفيما يلي القائمة الكاملة لهواتف سامسونج المدعومة:

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 9

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Xcover Pro

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A71 5G