تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Poco M3 بقدرة بطارية 6000 mAh وسعر يبدأ من 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco اليوم عن إصدار جديد من هواتفها بعنوان Poco M3، والذي يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم شحن الأجهزة الأخرى بقدرة 18W، كما ينطلق بسعر 149 دولار.

يتميز هاتف Poco M3 بشاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 60Hz، كما يدعم الهاتف طبقة من زجاج Gorilla Glass 3 للحماية، وتتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Poco M3 رقاقة معالج Snapdragon 662 بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Poco M3 بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.79، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم تصوير macro، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير.

ويضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي هاتف Poco M3 بمستشعر IR blaster.

كما يدعم هاتف Poco M3 بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 18W، ويدعم أيضاً شحن الأجهزة الأخرى بقدرة 18W عبر الكابل المتوافق، كما تؤكد الشركة على أن البطارية يمكن أن تدعم المستخدم حتى 5 أيام مع الإستخدام العادي، أو 3 أيام من الإستخدام بمستوى متوسط، أو يوم ونصف من الإستخدام المكثف.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Poco M3 بنظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 12، مع لانشر Poco، كما سيدعم التحديث إلى نظام Android 11.

ويتميز هاتف Poco M3 بتصميم جديد في الجهة الخلفية مع وحدة للكاميرة بتصميم مستطيل، بينما يتميز تصميم الهاتف من الجزء السفلي بمقاومة بصمات الأصابع، وينطلق بثلاثة من الألوان هم الأصفر، والأزرق وأيضاً الأسود، كما يأتي الإصدار الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 149 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 169 دولار.

المصدر

اعلان





