تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف Moto E7 بشاشة Max Vision وسعر 142 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن هاتف Moto E7 الذي ينطلق بشاشة Max Vision بحجم 6.5 إنش، وكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بسعر 142 دولار.

ينطلق هاتف Moto E7 بشاشة MaxVision مميزة بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، مع نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Moto E7 رقاقة معالج MediaTek Helio G25 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً تقدم موتورولا هاتف Moto E7 بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية، مع شعار الشركة إلى أسفل إعدادات الكاميرة والذي يتضمن مستشعر للبصمة، أيضاً يضم الهاتف زر مخصص لتنشيط مساعد جوجل الرقمي.

كما يتميز هاتف Moto E7 بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

وينطلق هاتف Moto E7 بنظام تشغيل Android 10، وبطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 10W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باللون الأزرق الأحمر والرمادي بسعر 142 دولار.

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