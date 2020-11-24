تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة OLED في النصف الثاني من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من شركة ابل اليوم على خطط الشركة لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة OLED في النصف الثاني من 2021.

كانت التقارير التي نشرت حتى الآن قد أشارت إلى أن ابل تستعد لإطلاق أجهزة iPad مميزة بشاشة mini-LED في النصف الأول من عام 2021، واليوم جاء تقرير جديد ليكشف عن خطط ابل لإطلاق جهاز iPad Pro أيضاً في النصف الثاني من 2021 يأتي بشاشة OLED من سامسونج وLG.



ولقد جاء التقرير الجديد الذي يوضح خطط ابل القادمة عبر TheElec في كوريا، حيث أكد التقرير على أن خطط ابل لإطلاق أجهزة آيباد بشاشة mini-LED في النصف الأول من العام المقبل مازالت قائمة حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى أن أجهزة الآيباد المميزة بشاشات OLED ستقدم لسلسلة iPad Pro فقط العام المقبل، حيث بدأت Samsung Display في تجديد خط إنتاجها من شاشات OLED في مصنع A4 إستعداداً لدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro.

ومن المقرر أن تعمل سامسونج على تطوير خط إنتاجها من شاشات OLED بمعايير أعلى في مقاومة الإحتراق أو فقدان السطوع في الشاشة، لدعم شاشات أجهزة iPad Pro بعمر إفتراضي أطول.

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