Sony تُؤكد أنها تعمل على ميزة مُعدل التحديث المُتغير من أجل جهاز Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony مؤخرًا بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الرسمي لجهاز Playstation 5، وأكدت أن ميزة معدل تحديث الشاشة المُتغير غير مدعومة حتى الآن على جهاز الألعاب المنزلي الأحدث من الشركة، ولكن سيتغير ذلك في المستقبل القريب. هذا يبدو غريبًا إلى حد ما نظرًا لأن جهاز Playstation 5 يضم منفذ HDMI 2.1، والذي يدعم معدل التحديث المُتغير بشكل إفتراضي.

الأجهزة المنافسة، ونقصد هنا Xbox Series X و Xbox Series S تدعم جميعها معدل التحديث المُتغير، وهي الميزة التي تُعتبر رائعة ليس فقط لعشاق ألعاب الحواسيب الشخصية ولكن لعشاق أجهزة الألعاب المنزلية كذلك. وخاصة أن العتاد الجديد قادر على تشغيل الألعاب بدقة FullHD أو 4K بمعدل 120 إطار في الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الألعاب تستغل معدل الإطارات المرتفع ومعدل التحديث المُتغير لتقديم تجربة لعب رائعة وسلسة في نفس الوقت.

بطبيعة الحال، خذ بعين الإعتبار أنه حتى لو كنت تملك جهاز Playstation 5 وقامت شركة Sony بإصدار التحديث الذي يقوم بتفعيل مُعدل التحديث المُتغير، فقد لا يعمل ذلك مع التلفاز الخاص بك، فينبغي أن يدعم هذا الأخير HDMI 2.1 أيضًا لتفعيل خاصية معدل التحديث المُتغير.