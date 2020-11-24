مساعد جوجل قادر على جدولة الأضواء الذكية

دبي - يزن راشد - يتيح مساعد جوجل الذكي Google Assistant الآن للمستخدمين جدولة الأضواء والأجهزة الأخرى ليتم تشغيلها وإيقافها في أوقات محددة من خلال ميزة “الإجراءات المجدولة”، وذلك وفقًا لوثائق مطور Google Assistant.

وعمل مساعد جوجل مع Philips Hue والأضواء الذكية الأخرى التي يمكن التحكم فيها لاسلكيًا لبعض الوقت.

وكان بإمكان المساعد تشغيل تلك الأضواء الذكية وإيقافها وتعيين الإنذارات، لكن أصبح بإمكانك الآن إخبار المساعد بالموعد المحدد الذي تريده لتشغيل الأضواء والأجهزة الأخرى في المنزل الذكي.

وهناك تحذير واحد، إذ يجب أن يكون الموعد محددًا بدقة إذا كنت ترغب في جدولة تشغيل الأضواء أو غيرها من الأجهزة أو إيقاف تشغيلها خلال يوم محدد.

ومجرد قول عبارة: “أشعل الأضواء غدًا في الساعة 8 مساءً”، ليس كافيًا، بل عليك أن تقول: “أشعل الأضواء الثلاثاء الساعة 8 مساءً”.

ويمكنك تحديد شروق الشمس وغروبها كأوقات لضبط الإضاءة أو إيقاف تشغيلها، ولن تحتاج إلى تحديد الوقت بالضبط.

كما يمكنك أيضًا استخدام مساعد جوجل لجدولة مدة زمنية لإبقاء الأضواء مضاءة، مثل تشغيل الأضواء لمدة 10 دقائق.

ويبدو أن الميزة لا تزال قيد التنفيذ، كما لاحظ مستخدمو Reddit أن وظيفة إلغاء الإجراء المجدول لا يبدو أنها تعمل.

ووفقًا لوثائق المنزل الذكي لمساعد جوجل، فمن الواضح أن هذه الميزات من المرجح أن تعمل قريبًا، مما يجعل المساعد الرقمي أكثر ذكاءً ويمكنه تشغيل مصابيحك وفقًا للوقت أو المدة التي تحددها.

يذكر أن مساعد جوجل قد حصل في وقت سابق من هذا الشهر على ميزات جديدة للمساعدة في الحفاظ على تنظيم أسرتك وترفيهها.

وتركز التغييرات بشكل أساسي على الشاشات الذكية، مثل Nest Hub Max، حيث يتم جمع عدد من الميزات القديمة والجديدة في قسم جديد يسمى Family Tab.

وتمثل Family Notes أول إضافة جديدة، بحيث تتيح لك إملاء الرسائل اللاصقة ذات نمط الملاحظات للمهام والتذكيرات.

وحصل مساعد جوجل على خيارين جديدين للتعليم والترفيه للعائلات التي لديها أطفال أصغر سنًا، وهناك أمر صوتي جديد للمساعد يتيح الحصول على تحديثات حول مكان عائلتك، أو السؤال عن فرد معين من العائلة.