تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة البطارية في هاتف Galaxy A12 المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات FCC عن قدرة البطارية في هاتف الشركة المرتقب Galaxy A12، حيث ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.

إعتمدت سامسونج تقنية البلوتوث في هاتف Galaxy A12، واليوم تعتمد الشركة الهاتف في FCC حيث أظهرت قاعدة البيانات تفاصيل مواصفات البطارية في الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم SM-A125M/DS، كما تظهر البطارية في التسريبات بنموذج رقم EB-A217ABY.

وتشير التوقعات إلى أن نموذج EB-A217ABY لبطارية هاتف Galaxy A12 يأتي بنفس قدرة البطارية في هاتف Galaxy A21s، حيث جاءت البطارية في هذا الإصدار بنموذج رقم EB-BA217ABY وبقدرة 5000 mAh، كما يأتي هاتف Galaxy A12 بنفس قدرة الشحن المقدمة في هاتف Galaxy A21s، حيث تميز الهاتف بقدرة شحن 15W.

من جانب أخر لن تقدم تسريبات FCC مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف Galaxy A12، إلا أن تسريبات سابقة من Geekbench أوضحت بعض التفاصيل حول الذاكرة العشوائية التي تأتي بسعة 3 جيجا بايت رام، كما يتضمن الهاتف رقاقة معالج Helio P35.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A12 يأتي باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، ويضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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