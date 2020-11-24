Oppo تؤجل تصنيع الهواتف الذكية القابلة للف، ولا تفكر في تسويقها تجاريًا على المدى القصير

فاطمة أيت طالب - دبي - يُمكن للهاتف النموذجي Oppo X 2021 توسيع شاشته من 6.7 إنش إلى 7.4 إنش بفضل الشاشة القابلة للف وآلية الإنزلاق التي تعتمد على المحركات للفها. إنها تقنية مثيرة للإهتمام، ولكن يبدو أنه ليس لدى شركة Oppo خطط لإنتاج هذا الهاتف بكميات ضخمة على المدى القصير.

ووفقا لشركة Oppo، فقد صرحت لموقع Android Authority بالقول : ” على الرغم من عدم وجود خطة لتسويقه تجاريًا على المدى القصير، إلا أنه سيكون بمثابة دليل لتحويل وتطوير شكل وتصاميم المنتجات المستقبلية. يتطلب تسويق المنتجات تجاريًا دراسة السوق والتبريرات التجارية، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

قد تكون شركة Oppo تنتظر تطوير شاشات مرنة أكثر متانة. يستخدم الهاتف Oppo X 2021 شاشة بلاستيكية، تمامًا مثل الدفعة الحالية من الأجهزة القابلة للطي، على الرغم من أنه يحتوي على ” طبقة صلبة ” لتحسين المتانة.

إستخدم الهاتف النموذجي لشركة Oppo شاشة مرنة من صنع شركة BOE، ولكن هذه الشركة الصينية ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على الشاشات القابلة للف، فشركة LG تستعد بدورها للكشف عن هاتف قابل للف يحمل الإسم الرمزي LG B Project في شهر مارس من العام المقبل، وهو سيستخدم شاشة من صنع شركة LG نفسها.